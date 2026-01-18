Horario del sorteo de los cuartos de la Copa del Rey: dónde ver por TV gratis en directo y cuáles son los bombos

La Copa del Rey llega a su recta final. Sólo quedan ocho equipos vivos en esta competición y todos ellos están deseando conocer a su rival en los cuartos de final del torneo. El Albacete es el único equipo de menor categoría que queda vivo y por ello sería, a priori, el más asequible, pero jugará su partido como local y llegará al duelo con la moral por las nubes tras haber eliminado al Real Madrid. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este evento de la RFEF.

Cuándo es el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol comunicó ya hace unos días que la fecha escogida para celebrar el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se iba a celebrar este lunes 19 de enero. El evento, como es habitual, se celebrará en el salón Luis Aragonés, en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general del organismo que preside Rafael Louzán.

A qué hora es el sorteo de cuartos de la Copa del Rey

Este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey no terminará siendo del todo puro, ya que todavía está el condicionante de que está presente el Albacete, el único equipo de la categoría de plata del fútbol español. Esto significa que el cuadro manchego jugará como local su eliminatoria al ser de una división menor. El acto está fijado para que comience a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, de este lunes 19 de enero en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Dónde ver por televisión el sorteo de cuartos de la Copa del Rey

Los medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir los diferentes partidos de la Copa del Rey fueron RTVE y Movistar+, por lo que son estas plataformas las que ofrecerán en directo por televisión el sorteo de los cuartos de final del torneo este lunes 19 de enero a las 13:00 horas (horario peninsular). Todos aquellos que quieran disfrutar del evento podrán acudir al canal del ente público Teledeporte o también al canal Movistar+ Plus, que es de la operadora de pago, por lo que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el cuartel general de la RFEF.

Los aficionados de los ocho equipos clasificados para estos cuartos de final de la Copa del Rey también podrán ver el sorteo en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Movistar+, RTVE Play o el canal de Youtube de la RFEF. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también por la página web de estos medios, accediendo a ella con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este evento que se celebra en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey desde una hora antes del inicio y una vez acabe publicaremos todos los enfrentamientos y horarios y fechas de los partidos.

Estos son los bombos del sorteo de cuartos de la Copa del Rey

Ya sólo quedan ocho equipos vivos en esta edición de la Copa del Rey. Siete de ellos son de la máxima categoría del fútbol español y sólo uno es de segunda división, que es el Albacete. El equipo manchego dio la sorpresa en los octavos al eliminar al Real Madrid, que era uno de los grandes favoritos para pelear por el título y ahora el Barcelona se queda como el gran candidato a llevarse el torneo, aunque el Atlético de Madrid o el Athletic Club intentarán ser los que canten el alirón.

Este sorteo de la Copa del Rey seguirá siendo condicionado, aunque ligeramente. El Albacete estará en un bombo para salir como primer equipo al ser de una categoría inferior. El equipo manchego jugará su eliminatoria como local, mientras que una vez conozcamos su cruce, se seguirán sacando las bolas de los equipos de primera división, jugando en casa el club que aparezca en primer lugar.

También habría que destacar que esta será la última eliminatoria de la Copa del Rey que será a partido único, ya que los cuatro clubes que avancen a las semifinales ya se jugarán esa ronda a doble partido para luchar por un puesto en la gran final de este torneo del K.O. que se celebrará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Segunda división: Albacete.

Primera división: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Betis, Deportivo Alavés y Valencia.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey

La RFEF comunicó a principio de temporada el calendario de esta edición de la Copa del Rey y tenemos fechas para los cuartos de final. Esta fase se disputará entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero. Obviamente, las fechas exactas de cada eliminatoria y el horario serán anunciados oficialmente más tarde para tratar de organizarlos de la manera más justa posible para los participantes.