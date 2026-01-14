Así es el Albacete, rival del Real Madrid en Copa: en qué categoría juega, cuál es su apodo, quién es el dueño…

Albacete y Real Madrid protagonizarán uno de los partidos de octavos de final de la Copa del Rey este miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 horas. Tras oficializarse la salida de Xabi Alonso, todos los focos apuntarán a Álvaro Arbeloa, que se estrenará en el banquillo del club blanco en este duelo copero ante uno de los grandes equipos clásicos del fútbol español. Conoce más a fondo al Albacete, rival del Real Madrid en Copa.

En qué año se fundó el Albacete Balompié

El Albacete Balompié fue fundado el pasado 1 de junio del 1939 tras la fusión del Club Deportivo Nacional y el Albacete CF, con el nombre Sociedad Deportiva Albacete Fútbol Asociación, y que a lo largo de los años, concretamente en 1941, modificó su denominación por su nombre actual. El club se identifica con los colores blancos, el mismo que su rival en los octavos coperos, y juega desde 1960 en el ya mítico Carlos Belmonte, que estará lleno hasta la bandera para recibir al Real Madrid.

En qué división juega el Albacete

El rival del Real Madrid en Copa del Rey, choque que se podrá ver en las cámaras de la 1 a partir de las 21:00 horas, actualmente milita en la segunda categoría del fútbol español, es decir, en Segunda División, donde está firmando hasta el momento una temporada algo irregular, con solo 24 puntos y encasillados en la posición número 17 de la tabla clasificatoria.

Cuántos socios tiene

Tal y como anunció el propio club en sus canales oficiales, el Albacete finalizó la campaña de abonados de cara a la temporada 2025-2026 con más de 11.000 abonados, concretamente unos 11.610 socios vinculados al club, y que hace referencia a una de las cifras más grandes de toda la Segunda División. De esta forma, el club confirma la tendencia de crecimiento social que vive en los últimos años la disciplina manchega.

Cuál es su apodo: quién es el dueño

El Albacete, club del que es dueño el grupo catarí Skyline International (presidente actual es el venezolano Georges Kabchi, lleva el sobrenombre de ‘El Queso Mecánico’ desde los pasados años 90, concretamente cuando el equipo ascendió a primera división con un impecable juego y comparado con la selección de Holanda, la denominada ‘Naranja Mecánica’. En este caso, el ‘queso’ tiene relación con la comida mítica de la tierra y ‘mecánica’ al conjunto que lideró en su día Johan Cruyff.

Qué relación tiene el Albacete con Iniesta

Andrés Iniesta, leyenda del Barça y de la selección española de fútbol, tiene una profunda conexión con el Albacete. El exjugador nació en Fuentealbilla, Albacete, y se formó en las categorías del propio club antes de mudarse a la Ciudad Condal tras fichar por el club blaugrana. Con el paso de los años, se hizo socio mayoritario del ‘Alba’ en 2011 para evitar la desaparición y salvarlo de la quiebra, convirtiéndose en un símbolo y un apoyo incondicional en su tierra.