Ayuso esgrime la exclusiva de OKDIARIO: «Ya podría la Abogacía del Estado defender a los guardias civiles de Barbate»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sacado a la palestra este jueves, en una de sus intervenciones en la sesión de control de la Asamblea regional, la exclusiva de OKDIARIO, sobre la decisión de la Abogacía del Estado de no personarse como acusación ante el asesinato de los narcos que mataron a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. «Ya podría defender a los guardias civiles», ha trasladado Ayuso a la portavoz socialista Mar Espinar, en pleno debate con el PSOE-M.

«Habla de transparencia. El fiscal general del Estado, condenado y a quién tiene a su entera disposición, a la Abogacía del Estado, aquella que no protege a los guardias civiles asesinados en Barbate, para eso están ustedes, para darnos lecciones,», ha recordado Ayuso, esgrimiendo la información de este periódico sobre el plantón del órgano público administrativo, encargado de prestar un servicio jurídico público estatal, a la Guardia Civil y a dos agentes asesinados en acto de servicio.

«Esa Abogacía, que está, eso sí, para no ayudar a los jueces atacados por el Gobierno, para aquellos que están blindando la ley de amnistía o para proteger al delegado del Gobierno cuando estuvo implicado en el caso Begoña. Para eso han quedado ustedes», ha añadido Díaz Ayuso desde su escaño.

La presidenta madrileña ha continuado en su réplica al PSOE respondiendo a la petición de «transparencia» a los socialistas. «Me habla de transparencia. Hablemos también, por ejemplo, de Cataluña. ¿Qué traman con el dinero de los españoles? Qué tramarán para haber tenido que dejar el señor Illa esa negociación para después de las elecciones andaluzas», ha trasladado.

«¡Qué poca vergüenza!, y ustedes ahí callados otra vez. Como siempre, como tumbas. Siempre ayudando a los nacionalistas y ayudándose entre ustedes, mientras retuercen el presupuesto, el dinero, el trabajo y las aspiraciones del pueblo de Madrid», critica la presidenta de la Comunidad de Madrid. «¿Y me viene a mí a hablar del pueblo de Madrid? Qué escándalo todo lo que están haciendo. Son ustedes una gran mafia y una gran corrupción de Estado», ha completado.

La Abogacía planta a la Guardia Civil

La Abogacía del Estado solicitó personarse formalmente el pasado 12 de marzo —un día después de la publicación de OKDIARIO que revelaba que no se había personado en el caso de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate—, dos años después de iniciado el procedimiento judicial. Fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que la Abogacía del Estado solicita personarse por el «delito de daños» a la embarcación de la Guardia Civil.

Los dos guardias civiles asesinados, Miguel Ángel González y David Pérez, así como los cuatro heridos, patrullaban en una zodiac en el puerto de Barbate, el pasado 9 de febrero de 2024. Fue entonces cuando la narcolancha en la que viajaban el piloto, Karim El Baqqali, además de Yassine El Morabet, otro de los tripulantes identificados, embistió a la zodiac en la que viajaban los agentes. Ese mismo día se abrió la causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate.