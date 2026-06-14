Más problemas para Zapatero: el PP exige a Bruselas investigar los contratos adjudicados a Huawei gracias a él

El Partido Popular ha exigido a la Comisión Europea que investigue los contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Huawei gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, después de que un informe policial vincule unas anotaciones del empresario Julio Martínez Martínez, socio del ex presidente, con un contrato de 400.000 euros que habría sido licitado en fechas navideñas y tramitado con carácter acelerado. Por tanto, más problemas para Zapatero.

En una entrada y registro en un domicilio del socio de Zapatero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino una gran cantidad de agendas con anotaciones sobre distintos temas en el marco del caso Plus Ultra, en el que el expresidente está imputado como presunto líder de «un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

En una de las agendas, la UDEF halló la frase «Huawei-100 fin de mes» y «400 contrato», que relaciona con «el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos».

Según el magistrado instructor, José Luis Calama, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

Zapatero está doblemente imputado. Por un lado, en la pieza principal por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Y, por otro, en una pieza separada por delito fiscal y contrabando por las joyas, que como ha revelado en exclusiva OKDIARIO, están valoradas en 1,3 millones de euros.

A esto suma que, como también ha informado este diario, el Gobierno ha duplicado la concesión de certificados de seguridad a Huawei, señalada por EEUU y la Unión Europea por su vinculación con el régimen chino, después de que se conociera la contratación de las hijas de Zapatero por parte de la tecnológica.

El juez Calama ha acreditado que el ex presidente y su entorno más inmediato —incluidas sus hijas— habrían recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

Los próximos días 17 y 18 de junio, Zapatero se sentará ante el juez. Y sí declarará, como revela este domingo OKDIARIO: dirá que conoció a la cúpula de Plus Ultra «después del rescate» y que «no recuerda» quién le regaló las joyas.

Sin embargo, su estrategia choca frontalmente con lo que dice el sumario. El juez Calama tiene documentado que el contacto entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero se inició en marzo de 2020, más de un año antes del rescate. El auto recoge conversaciones intervenidas del 30 de marzo de ese año en las que Rodolfo Reyes y Julio Martínez hablan de llegar a Zapatero como vía para obtener el rescate.

Además, la UDEF tiene documentado que los 490.780 euros que Análisis Relevante transfirió a Zapatero encajan con ese 1% del rescate que su amigo se había garantizado por contrato.

Protección contra el riesgo

En este escenario, Dolors Montserrat, vicepresidenta del PP en el Parlamento Europeo, ha instado a la Comisión Europea que a que investigue los contratos adjudicados por el Gobierno a la tecnológica china. En su escrito, recuerda las reiteradas advertencias de las instituciones europeas sobre los riesgos asociados a proveedores tecnológicos considerados de alto riesgo y sobre la necesidad de reducir dependencias estratégicas respecto de terceros países, especialmente China, en sectores sensibles.

La eurodiputada pregunta específicamente a la Comisión si ha solicitado información al Gobierno información al Gobierno de España sobre todos los contratos adjudicados a Huawei en sectores estratégicos de transporte y telecomunicaciones, y si considera compatible con los objetivos europeos de de-risking y seguridad económica que entidades públicas responsables de infraestructuras críticas continúen adjudicando contratos tecnológicos sensibles a proveedores considerados de alto riesgo.

Esta iniciativa coincide con el debate abierto en las instituciones europeas sobre la necesidad del refuerzo de la seguridad económica de la Unión y la necesidad de reducir dependencias estratégicas de China en sectores industriales y tecnológicos clave. La Comisión Europea estudia actualmente nuevas herramientas para proteger la competitividad europea frente a las prácticas chinas que generan vulnerabilidades económicas y estratégicas para los Estados miembros.

En este contexto, Montserrat considera «especialmente preocupante» que el Gobierno continúe adjudicando contratos tecnológicos en infraestructuras críticas a proveedores sobre los que pesan reiteradas advertencias de seguridad por parte de socios e instituciones occidentales.

La eurodiputada popular reclama «máxima transparencia» sobre las adjudicaciones realizadas a Huawei por organismos públicos españoles y exige a la Comisión que aclare si España respeta las recomendaciones europeas en materia de seguridad económica, ciberseguridad y reducción de dependencias estratégicas.

El PP destaca que «esta preocupación se produce, además, en un momento en que las instituciones europeas han intensificado la vigilancia sobre la protección de infraestructuras críticas y la aplicación de las nuevas normas de ciberseguridad».

Sánchez, ante el TJUE

La Comisión ha anunciado que prevé llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a varios Estados miembros, entre ellos España, por el retraso en la transposición de la Directiva destinada a reforzar la protección de sectores estratégicos frente a ciberataques.

La eurodiputada popular subraya, además, que la protección de las infraestructuras ferroviarias y de las redes de datos vinculadas al transporte constituye una cuestión estratégica para la seguridad nacional y europea, especialmente en un contexto de creciente preocupación internacional por la ciberseguridad y la protección de datos sensibles.

«Mientras Europa trabaja para reforzar su seguridad económica, reducir dependencias estratégicas de China y proteger sus infraestructuras críticas, Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario: abrir la puerta de sectores sensibles del Estado a compañías sobre las que pesan graves advertencias de seguridad internacional, y todo ello a través de mañas sospechosas que están en manos de la justicia», denuncia el PP.

Y critica que «las políticas irresponsables del Gobierno socialista convierten a España en el eslabón débil de la seguridad europea y comprometen no sólo nuestros intereses nacionales, sino también los del conjunto de la Unión Europea».

«No hablamos únicamente de un contrato ferroviario, hablamos de contratos sospechosos, soberanía tecnológica, de protección de datos estratégicos y de la seguridad de infraestructuras esenciales», concluye.