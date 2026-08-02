Madring dispara su impacto: 467 millones de euros y 8.850 puestos de trabajo

Madring está cada vez más cerca de estrenarse en la Fórmula 1. Durante el inicio del proyecto, se generaron algunas dudas sobre el beneficio o coste que le podría suponer a la capital. Según un nuevo estudio elaborado por PwC, el Gran Premio tendrá un impacto de 467 millones de euros y generará 8.850 empleos.

Estos números equivalen a un 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la región. Además, se recaudarán aproximadamente 83 millones de euros de impuestos y cotizaciones sociales. Sectores como el comercio (18 millones de euros), la hostelería (59 millones) o el transporte (22 millones) tienen una gran oportunidad durante el fin de semana.

El Gran Premio de España en Madrid se disputará del 11 al 13 de septiembre, en el nuevo circuito semiurbano. El público tenía una gran expectación y lo ha demostrado, ya que se han vendido más de 120.000 entradas de grada y la zona de hospitalidad.

El turismo nacional e internacional será más que notable. De todos los compradores confirmados, se ha comprobado que alrededor de 80.000 personas vendrán desde el resto de España y 45.000 desde otros países. Además del impacto económico, estos datos suponen un gran crecimiento a nivel de prestigio para la capital.

IFEMA muestra su orgullo

La Institución Ferial de Madrid ha sido una de las principales responsables del nacimiento de Madring. El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, señala el impacto de este proyecto: «La extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza, viene a confirmar el compromiso de nuestra organización como uno de los principales motores económicos de la Región, sin olvidar la aportación a la marca Madrid y de país de un evento que desde su lanzamiento ha alcanzado 73.000 millones de impactos en todo el mundo».

El evento quiere brindarle una gran experiencia a los seguidores de la Fórmula 1. Los pilotos tendrán que acostumbrarse al nuevo circuito semiurbano, aunque Ferrari ha tenido la oportunidad de dar algunas vueltas. Charles Leclerc, destacó que la ya famosa curva, La Monumental, será clave en carrera y en clasificación.