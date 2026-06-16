OKDIARIO recorre Madring ya finalizado: así es una vuelta por el circuito del GP de España

OKDIARIO tuvo la oportunidad este martes en el día de la gran presentación de Madring de recorrer el circuito que albergará el Gran Premio de España y el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después. Este medio presenció desde un autobús facilitado por la EMT todos los detalles de un trazado que ya está acabado, en lo que se refiere al asfaltado, y sus puntos más característicos.

El inicio de esos 5,4 kilómetros y 22 curvas inicia por el camino hacia la recta principal. Una larga en la que los adelantamientos estarán a la orden del día y que confluirá en la primera atracción de Madring, su primer giro en el que se podrá utilizar el overtake mode.

El recorrido sigue con otra recta con el primero de sus túneles incluido, único en el calendario en este sentido, que tras una serie de curvas enlazadas confluye en la obra maestra del circuito: La Monumental. Como bien dijo Carlos Sainz al convertirse en la primera persona en dar una vuelta completa con un deportivo, «sólo ves cielo».

«Tengo la sensación de que va a ser a fondo. Primero decir que es una curva que desde que el momento en que la vi me sorprendió que la F1 y Pirelli la autorizasen. No es fácil para los coches de F1. Son casi 180 grados mantenidos con una pendiente brutal. Será un quebradero de cabeza para los equipos», garantizaba el piloto español de Williams en el acto de presentación.

Todos los atractivos de Madring

Esa es la sensación que tendrán los 22 pilotos cuando encaren una de las curvas más desafiantes del Mundial. Una que parece interminable, al menos en un vehículo de calle, pero en la que los protagonistas de la F1 entrarán a fondo para ir levantando a medida que vayan dando el giro a derechas.

Tras La Monumental, otra retahíla de curvas rápidas al estilo Silverstone antes de dar paso al último plato: un muro que ahora es un pabellón de IFEMA antes de afrontar las dos últimas curvas y encarar de nuevo la recta principal. Salir pegado del coche al que persigues o escapado del perseguidor será decisivo en ese tramo de Madring.