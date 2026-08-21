El verano más triste de Zapatero: su mansión de Lanzarote, cerrada y vigilada por un guardés

José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado su casa de Lanzarote a raíz de conocerse su imputación judicial y la ha dejado en manos de un guardés que visita cada cierto tiempo la propiedad para mantener su seguridad. Zapatero le ha dejado las llaves y el guardés se encarga de la logística de la casa. El trabajador está en contacto con el ex presidente y con otros propietarios para los que también está trabajando en la urbanización.

OKDIARIO se ha trasladado hasta Famara, una pequeña localidad del municipio de Teguise en Lanzarote donde el ex presidente del Gobierno y su familia pasaban los veranos tras dejar el Palacio de La Moncloa. La casa del ex presidente permanece deshabitada pero intacta con las tumbonas aún en el jardín a la espera de que algún día quieran volver.

Rodríguez Zapatero se enamoró de la isla cuando veraneaba en el Palacio de La Mareta siendo presidente y decidió comprarse una villa de lujo valorada en más de un millón de euros en la misma para seguir veraneando allí. Escogió los bungalós de Famara donde tiene como vecinos a importantes empresarios, modelos como Jon Kortajarena o la cantante Rosana, entre otros.

José Luis Rodríguez Zapatero se sentía a gusto en esta urbanización y hacía vida como un local más cuando visitaba la isla. Desayunaba prácticamente a diario en el restaurante Las Bajas, ubicado en el pueblo de La Caleta, y se llevaba a amigos allí que le acompañaban durante su verano.

Este año todo ha cambiado y ha decidido no ir a su casa por el revuelo que podría causar su presencia en la zona. La última vez que el ex jefe del Ejecutivo y su mujer Sonsoles Espinosa viajaron a la isla fue la pasada Semana Santa. Poco más de un mes después se conoció la imputación judicial de Zapatero.

El ex presidente del Gobierno ha decidido dejar la casa de Lanzarote como está porque en el caso de querer venderla podría incurrir en alzamiento de bienes.

Zapatero quiere intimidad

El principal motivo por el que Rodríguez Zapatero y Sonsoles han decidido no viajar a Lanzarote es mantener su privacidad. Han optado por quedarse atrincherados en su casa de Madrid la mayor parte del verano.

El ex matrimonio presidencial tenía escasa intimidad en Famara ya que cada vez que visitaba la isla se ponía una caseta prefabricada de color blanco junto a la suya para que su escolta trabajara allí. En cuanto los vecinos veían esta garita, sabían que el presidente socialista estaba en la zona. Este verano no ha habido ni rastro de este contenedor de vigilancia.

Zapatero también ha buscado blindar su propiedad y ha puesto alarma en su casa. Además, ha alzado el muro de piedra de 1,60 metros con el que contaba su fachada y ha puesto unos palés de madera desmontables encima para tapar el jardín interior.

Primer verano de Sánchez sin Zapatero

Zapatero, Sonsoles Espinosa y sus hijas llevaban 10 años seguidos veraneando en Lanzarote. Antes de descubrir la isla pasaban los periodos estivales en Almería, tal y como hacían Pedro Sánchez y su familia hasta que también decidieron cambiar a Lanzarote.

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero coincidían durante el mes de agosto en la isla canaria y ambos quedaban para verse. Zapatero se había acercado en los últimos años mucho al actual presidente del Gobierno al que le gusta tener apoyos entre los históricos del PSOE.

Los dos han pasado tiempo juntos en la Residencia Real de La Mareta, que ahora ocupa Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez y sus invitados. También se veían allí con otros líderes socialistas como el presidente catalán Salvador Illa o altos cargos del PSOE canarios como el senador Francisco Manuel Fajardo cuyo hijo ayudó a Zapatero en Venezuela y está bajo el radar de los investigadores de la Audiencia Nacional.

Zapatero y Sonsoles también aprovechaban sus veranos en Lanzarote para hacer deporte. Zapatero optaba por correr varios kilómetros al día por la playa de Famara mientras Sonsoles prefería el buceo como Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Los dos presidentes del PSOE movilizan a un importante número de agentes de seguridad en la isla cada vez que la visitan. Sus escoltas se suman a efectivos en la calle y las patrullas de la Guardia Civil de la isla que también les dan apoyo. Sánchez y Zapatero también se llevan a sus conductores a Lanzarote.