Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia con alojamiento y bicicletas a cambio de montar la tienda online de un producto para yates 25 horas semanales

¿Cuántas veces has oído eso de que con un portátil se puede trabajar desde cualquier rincón del mundo? Un anfitrión de Ekshärad, un pueblo de la región sueca de Värmland rodeado de bosque, busca voluntarios que le monten cuanto antes una tienda online para un nuevo producto destinado a yates. A cambio ofrece alojamiento, bicicletas, un espacio de trabajo reservado e internet.

La oferta pide 25 horas semanales con dos días libres, y la estancia va de tres a ocho semanas. Se duerme en un dormitorio compartido, con conexión básica a internet, y no hay comidas incluidas, aunque sí cocina equipada. Tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Suecia

El anfitrión se llama Julian y se presenta como antiguo programador, pero también constructor, viajero, soldador, diseñador y fabricante. Vive en la zona de Ekshärad, en el municipio de Hagfors, a orillas del río Klarälven y a unos 105 kilómetros al norte de Karlstad. Según cuenta, anda desbordado entre los voluntarios que recibe y los proyectos prácticos que tiene en marcha en pleno bosque.

¿Qué se lleva el voluntario? Una cama en un dormitorio compartido, internet, un espacio para trabajar, acceso a la cocina, lavandería gratuita, bicicletas y excursiones de senderismo sin coste. La comida corre de su cuenta, así que habrá que contar con el gasto de la compra.

Julian acumula cinco reseñas con una nota media de 5 sobre 5 y responde al 100% de las solicitudes, normalmente en pocas horas. Una voluntaria británica, Sophie, asegura que aprendió más habilidades para la vida en un mes que en 28 años.

Las tareas tecnológicas y el horario

El encargo es tan concreto como urgente. La ficha pide, con guiño incluido, a alguien que construya una web sencilla «a la velocidad de la luz». La herramienta es WordPress, un gestor de contenidos que permite montar y actualizar una página sin programarla desde cero. Encima va WooCommerce, su complemento de comercio electrónico de código abierto, que añade catálogo, carrito y pagos.

¿Y qué se va a vender? Según Julian, un producto nuevo de equipamiento para barcos «que nadie más en todo el mundo está fabricando». No da más detalles, así que el voluntario descubrirá el invento al llegar.

Son 25 horas semanales con dos días libres, unas cinco horas diarias si se reparten a partes iguales. Hay informáticos que se van a vivir a la Antártida para mantener las redes de una base científica, así que montar una tienda online en un bosque sueco parece bastante más llevadero. Y tiene su gracia. Mientras Jensen Huang, el jefe de Nvidia, augura que albañiles y electricistas serán de los mejor pagados, aquí es un soldador quien necesita a alguien que domine el teclado.

Los requisitos para postularse

Julian pide inglés fluido y tener más de 20 años. Acepta viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios. Las plazas están abiertas de septiembre a febrero.

El voluntario paga los vuelos, el seguro de viaje, el transporte dentro de Suecia y el visado si lo necesitara, y la ficha no menciona tasas extra. Tampoco hay sueldo, ojo, nada que ver con la empresa británica que paga 75.000 euros a quien entrene robots humanoides.

¿Hace falta visado? No. Según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, basta con el DNI o el pasaporte en vigor. El ministerio aconseja llevar la Tarjeta Sanitaria Europea o un seguro con cobertura médica.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El básico para viajeros solos, Trips, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), y los planes Pack, de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), añaden más protección. Para parejas o dúos hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros).

Después se envía la solicitud, se espera la preaprobación del anfitrión y se confirma el viaje en la web. Así se activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y devuelve el dinero si ningún anfitrión responde en 30 días. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: Lena Persson / Visit Värmland.