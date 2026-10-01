El Gobierno cede al Sindicato de Inquilinas el edificio rehabilitado de Tabacalera que Almeida quería para «vivienda asequible»

El Sindicato de Inquilinos de Madrid, promotor de la acampada en la Puerta del Sol, podrá disfrutar en unos meses de un local rehabilitado a cargo del presupuesto del Ministerio de Cultura. Se trata del emblemático edificio de Tabacalera, en pleno corazón de Madrid y actualmente en proceso de reforma. En marzo, el Gobierno cedió dos espacios de este inmueble al colectivo Remontada Tabacalera, del que forma parte el Sindicato de Inquilinos y otros colectivos y asociaciones vecinales, que podrán desarrollar su actividad en dos locales, de 800 metros cuadrados, una vez finalizadas las obras.

El departamento de Ernest Urtasun alcanzó el acuerdo «tras meses de trabajo conjunto» y un activo papel del sindicato. El Ayuntamiento de Madrid mostró su desacuerdo, tras plantear que estos espacios se destinasen a vivienda, una demanda que, según lamentó la portavoz municipal Inma Sanz, no obtuvo «ninguna respuesta» por parte del Ejecutivo socialista.

«Las conversaciones con el Gobierno de España en esto, como en otras cosas, no es que no sigan, es que no existen y, por lo tanto, no nos han hecho ningún caso. Nosotros entendemos que es un espacio que es extraordinariamente útil y que podría ser aprovechable para distintos proyectos», expresó Sanz a la prensa.

El propio alcalde José Luis Martínez-Almeida reclamó al Gobierno la recuperación del edificio para destinarlo a equipamientos o viviendas asequibles. «Para nosotros es particularmente importante recuperar ese lugar especial, ese edificio que es fundamental para mejorar las condiciones del barrio, para hacer dotaciones, equipamientos o incluso podemos construir viviendas asequibles, a eso nos comprometemos desde el Ayuntamiento de Madrid», manifestó Almeida.

Actualmente, el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como «centro de producción y residencias artísticas». El pasado 17 de septiembre se formalizó el contrato para la redacción del proyecto, por 682.500 euros, a cargo de fondos europeos. Los locales a disposición del Sindicato de Inquilinos serán rehabilitados integralmente «para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad», afirma Cultura.