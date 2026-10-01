Estos son los municipios de la Comunidad Valenciana que cancelan las clases mañana por aviso rojo de lluvias

Un total de 52 localidades de la Comunidad Valenciana suspenden sus clases a partir del mediodía de este jueves a consecuencia de la alerta de nivel rojo de aviso por lluvias en Valencia y Castellón a partir de las 18:00 horas. En concreto, la relación de esos municipios es la siguiente.

Bétera : suspendida la actividad lectiva a partir de las 13:00 horas.

: suspendida la actividad lectiva a partir de las 13:00 horas. Villamarchante : suspensión de la actividad lectiva a partir de las 13:00 horas.

: suspensión de la actividad lectiva a partir de las 13:00 horas. Benaguasil : suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas.

: suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas. Alfafar : suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas.

: suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas. Chirivella : suspende la actividad lectiva a partir de las 14 horas hasta las 12:00 horas de este viernes.

: suspende la actividad lectiva a partir de las 14 horas hasta las 12:00 horas de este viernes. Albal : suspende la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas.

: suspende la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas. Paiporta : cierre de centros educativos y formativos desde las 14:00 horas.

: cierre de centros educativos y formativos desde las 14:00 horas. Gandía : suspende actividad lectiva.

: suspende actividad lectiva. Alacuás : suspensión de actividad lectiva y extraescolar a partir de las 13:00 horas.

: suspensión de actividad lectiva y extraescolar a partir de las 13:00 horas. Alfara del Patriarca : mientras se mantenga la alerta, hasta el viernes 2 de octubre, se suspende la actividad educativa.

: mientras se mantenga la alerta, hasta el viernes 2 de octubre, se suspende la actividad educativa. Sedaví : suspende la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas.

: suspende la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas. Torrent : a partir de las 14:00 horas.

: a partir de las 14:00 horas. La Pobla de Vallbona : a partir de las 13:00 horas.

: a partir de las 13:00 horas. Aldaya : Suspendidas desde las 13:00 horas.

: Suspendidas desde las 13:00 horas. Moncada : suspende clases jueves y viernes, 1 y 2 de octubre.

: suspende clases jueves y viernes, 1 y 2 de octubre. Ribarroja del Turia : suspende actividad lectiva a partir de las 13:00 horas.

: suspende actividad lectiva a partir de las 13:00 horas. Benigánim : cierre de centros educativos a partir del mediodía.

: cierre de centros educativos a partir del mediodía. Cheste : el Complejo Educativo de Cheste y el CEE Virgen de la Esperanza acabarán las clases este jueves, a las 13:00 horas. El viernes, si sigue la alerta, no habrá clase. El viernes, si sigue la alerta, se podrá excusar la ausencia en el resto de centros.

: el Complejo Educativo de Cheste y el CEE Virgen de la Esperanza acabarán las clases este jueves, a las 13:00 horas. El viernes, si sigue la alerta, no habrá clase. El viernes, si sigue la alerta, se podrá excusar la ausencia en el resto de centros. Godella : EPLA (Colegio Profesionales Luis Amigo) cierra a partir de las 13:00 horas.

: EPLA (Colegio Profesionales Luis Amigo) cierra a partir de las 13:00 horas. Chiva : suspende a partir de las 12:30

: suspende a partir de las 12:30 Casinos : CEIP La Pau suspende a partir de las 13.00 horas.

: CEIP La Pau suspende a partir de las 13.00 horas. Gatova : suspende clases a partir de las 12.30 h.

: suspende clases a partir de las 12.30 h. Loriguilla : El ayuntamiento no lo ha publicado, por lo que los centros están suspendiendo a partir de las 13.00 h.

: El ayuntamiento no lo ha publicado, por lo que los centros están suspendiendo a partir de las 13.00 h. Tavernes de la Valldigna : Suspensión de clases a partir de las 14:00 y en la mañana del viernes si la alerta no cambia.

: Suspensión de clases a partir de las 14:00 y en la mañana del viernes si la alerta no cambia. San Antonio de Benagéber : suspende a partir de las 12.30 h

: suspende a partir de las 12.30 h Canals : Cierre de centros educativos a partir de las 13:00 horas.

: Cierre de centros educativos a partir de las 13:00 horas. Catarroja : suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas.

: suspensión de la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas. Tírig : suspendidas las clases y el bus al IES de San Mateu.

: suspendidas las clases y el bus al IES de San Mateu. Castelló de la Plana : suspende actividad lectiva a partir de las 14:00.

: suspende actividad lectiva a partir de las 14:00. Nules : cierre de centros educativos esta tarde y mañana.

: cierre de centros educativos esta tarde y mañana. Alzira : suspensión de clases desde las 17:00 horas de este jueves hasta las 15:00 horas del viernes.

: suspensión de clases desde las 17:00 horas de este jueves hasta las 15:00 horas del viernes. Peñíscola : a partir de las 14.00 del jueves y sin clases el viernes.

: a partir de las 14.00 del jueves y sin clases el viernes. Almassora : a partir de las 15 h del jueves.

: a partir de las 15 h del jueves. Villarreal : a partir de las 14 h del jueves.

: a partir de las 14 h del jueves. Llombai : suspensión de clases para este jueves y viernes.

: suspensión de clases para este jueves y viernes. Sueca : suspensión de actividad lectiva desde las 15:00 horas y mañana toda la jornada.

: suspensión de actividad lectiva desde las 15:00 horas y mañana toda la jornada. Xeraco : cierre de centros educativos a partir de las 15:00 horas.

: cierre de centros educativos a partir de las 15:00 horas. Alberic : cierre de centros educativos a partir de las 14:00.

: cierre de centros educativos a partir de las 14:00. Massalavés : cierre de centros educativos mientras dura el aviso.

: cierre de centros educativos mientras dura el aviso. Cárcer : cierre de centros educativos mientras dura el aviso.

: cierre de centros educativos mientras dura el aviso. Alcàntera de Xúquer : Cierre de centros educativos mientras dure el aviso.

: Cierre de centros educativos mientras dure el aviso. Meliana : suspensión de clases a las 15:00 horas y hasta el lunes.

: suspensión de clases a las 15:00 horas y hasta el lunes. Pedralba : suspende todo el viernes.

: suspende todo el viernes. Albossebre-Alcalá de Xivert : suspende a partir de las 16 del jueves, y todo el viernes.

: suspende a partir de las 16 del jueves, y todo el viernes. Artana : suspende a partir de las 14:00 horas del jueves hasta nuevo aviso.

: suspende a partir de las 14:00 horas del jueves hasta nuevo aviso. Benicarló : suspende a partir de las 14:00 h del jueves y todo el viernes.

: suspende a partir de las 14:00 h del jueves y todo el viernes. Xert : suspende clases y servicios relacionados.

: suspende clases y servicios relacionados. Serra d’en Galceran : suspende desde jueves a las 15:00 h y todo viernes.

: suspende desde jueves a las 15:00 h y todo viernes. Torreblanca : suspende todo el viernes.

: suspende todo el viernes. La Vall d’Alba : suspende desde las 13:00 h del jueves y todo el viernes.

: suspende desde las 13:00 h del jueves y todo el viernes. Nules : a partir de las 17 del jueves y todo el viernes

: a partir de las 17 del jueves y todo el viernes La Vall d’Uixó: a partir de las 18 del jueves y todo el viernes

Ayuntamiento de Castellón

Por otra parte, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) del Ayuntamiento de Castellón ha decidido suspender toda la actividad lectiva a partir de las 14:00 horas de este jueves y durante la jornada del viernes, según ha comunicado el Ayuntamiento de la ciudad a través de un comunicado. El CECOPAL ha adoptado esta decisión ante el aviso de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) difundido por la Generalitat Valenciana, que sitúa a la ciudad de Castellón en alerta naranja por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas para este jueves, entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando pasará a nivel rojo, situación que se prolongará hasta las 12:00 horas de este viernes.

En concreto, el Ayuntamiento de Castellón ha adoptado las medidas de suspender las clases desde las 14:00 horas de este jueves. Y suspender, también, la actividad lectiva correspondiente a la jornada del viernes.

Han quedado suspendidas las actividades al aire libre organizadas por el Ayuntamiento de Castellón hasta que se decrete el final de la alerta roja. Quedan cerrados también los parques infantiles y jardines. Se suspende el mercado ambulante de este viernes en El Grao. Y se cierran todas las instalaciones municipales, como las deportivas, sociales, culturales y centros de mayores, los cementerios y las playas hasta el final de la alerta roja.

Además, el Ayuntamiento de Castellón ha tomado una serie de acciones preventivas, que son:

Activación del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones.

Se encuentran activados y prevenidos los diferentes servicios municipales susceptibles de intervención.

Se ha procedido al refuerzo de la sala CIMSE o sala del Centro Integral de Seguridad y Emergencias de Castellón.

Se han reforzado los dispositivos operativos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la Policía Local de Castellón.

Se ha previsto el refuerzo de las patrullas policiales, especialmente para la vigilancia de zonas susceptibles de inundación, barrancos, cauces, pasos inferiores y demás puntos de riesgo.

Se mantiene la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el resto de servicios de emergencias.

Finalmente, el Ayuntamiento de Castellón ha recomendado: