La Comunidad Valenciana entra en octubre en alerta naranja por tormentas

La AEMET ha decretado la alerta naranja por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana para este jueves 1 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado chubascos fuertes, tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento en el interior norte de la provincia de Castellón. El aviso ha quedado establecido en todo el Mediterráneo, exceptuando el sur de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tormentas y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias volverán a ser protagonistas en la Comunidad Valenciana en este jueves 1 de octubre, en el que se ha decretado la alerta naranja en la mayor parte del territorio del Mediterráneo, salvo en el sur de la provincia de Alicante. La AEMET ha avisado de que durante la jornada se sucederán «chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón».

La alerta naranja ha sido decretada a partir de las 14:00 horas y hasta las 23:59 de este jueves 1 de octubre, en el que se espera una precipitación acumulada de 50 mm en una hora en el litoral norte de la provincia de Alicante, Valencia y Castellón. En total se espera una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 160 mm en el litoral sur de la provincia de Valencia. La AEMET también avisa de, además de las tormentas, la presencia de granizo y las fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón.

«Cielo nuboso con intervalos nubosos y chubascos muy fuertes acompañados ocasionalmente de tormenta con granizo y rachas muy fuertes», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón, donde las mínimas serán de 14 grados. En Valencia también será la primera vez en muchos meses donde las máximas bajarán de los 30 grados en todos los puntos de la zona en la que también se esperan fuertes lluvias.

En Alicante, la alerta naranja sólo afectará al norte de la provincia, en la que se llegará a los 32 ºC en las ciudades de Orihuela y Elche. En la capital de la Costa Blanca, los termómetros marcarán máximas de 30 ºC y de 21 grados durante la noche. La mínima de la zona estará en Alcoy, donde los termómetros llegarán a los 17 ºC.

Alerta naranja por tormentas en la Comunidad Valenciana

«Chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este jueves 1 de octubre.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 1 de octubre es la siguiente:

Cielo nuboso con intervalos nubosos y chubascos muy fuertes acompañados ocasionalmente de tormenta con granizo y rachas muy fuertes. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este.