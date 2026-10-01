La regla de oro de los expertos en protocolo para cuando vas de invitado a una cena: «Nunca debes llevar vino»

Los expertos en protocolo recomiendan no llevar vino a una cena con amigos y explican los motivos: todo tiene que ver con no poner a los anfitriones en un compromiso a la hora de recibir este obsequio. Los profesionales en la materia recomiendan hacer otros regalos a las personas que tengan el detalle de gastar un dinero en la compra y cocinar para vosotros. Consulta en este artículo todo lo que dicen los expertos en protocolo sobre regalar vino en una cena y otras cosas con las que se puede obsequiar a los anfitriones.

Esto es un clásico que pasa fin de semana sí y fin de semana también en los hogares españoles: cuando un amigo te invita a cenar en tu casa y te viene a la mente qué llevar al envite. De buen nacido es ser agradecido y de primero de empatía es llevar un obsequio siempre que vas a una casa a cenar. Hay que tener en cuenta que los buenos ingredientes cotizan al alza en los supermercados y ya solo con la disposición de una persona a cocinar para ti bien vale un buen obsequio.

La moda en estos casos es acudir a la invitación con una buena botella de vino, pero los expertos en protocolo han informado recientemente que, a pesar de la buena intención que puedes tener, esto no es lo más adecuado. Así lo ha manifestado María José Gómez, la experta en protocolo más viral en las redes sociales, que ha informado que es mejor seleccionar otros regalos que puedan ser más útiles y de paso liberar a estas personas de la situación de incomodidad que puede provocar regalar un vino bueno.

Los expertos en protocolo y la idea de llevar vino

María José Gómez desveló en La Sexta todo lo que necesitas saber para ir a una invitación a casa de unos amigos y quedar lo mejor posible. «Nunca hay que llevar a una cena formal una botella de vino porque los anfitriones se ven obligados a presentarlo en la mesa», comenzó diciendo esta profesional sobre el hábito de llevar una botella de vino cuando te invitan a cenar.

«Imagina que llevas un vino con mucho cuerpo, pero todo lo que ha preparado es a base de pescado. No marida bien», sigue diciendo a la vez que conseja que: »Si decimos ‘esto es para que lo disfrutes en privado’ sí se puede llevar». Así que regalar vino será una buena idea si antes dejas claro que es para «para que lo disfruten en privado porque igual no encaja con el menú que han preparado’».

Esta experta en protocolo también señala otros obsequios que se pueden llevar: «Podemos llevar multitud de cosas, como una caja de bombones, pastas caseras, mermeladas especiales, aceite de oliva o velas aromáticas». »Siempre hay que llevar algo para que vean que tú has pensado en ellos, que has tenido un detalle pensando en esa persona. No es el coste del regalo, sino más bien el decir: ‘He pensado y he buscado un regalo para vosotros»’, cuenta.

María José Gómez también evita tirar de regalos muy caros. «Cuando le das ese regalo al anfitrión, se puede ver obligado a regalar el mismo importe cuando tú le invites», finaliza.