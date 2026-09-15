Los expertos avisan del robo de la moneda en el parabrisas del coche: qué significa y por qué es importante saber cómo actuar

Aunque pueda parecer en un primer momento un símbolo de suerte, encontrarte una moneda o un billete en el parabrisas del coche es todo lo contrario. La Policía Nacional y la Guardia Civil han alertado de que este suceso se trata de una nueva práctica utilizada por delincuentes para distraer a los conductores, facilitando así el robo de vehículos o de objetos que se encuentren en su interior.

Robo del billete o moneda en el parabrisas

Esta nueva técnica se fundamenta en el engaño y la distracción momentánea de dinero. La moneda o billete funciona como elemento que acapara la atención del conductor, que se baja del vehículo al verlo, dejando el coche y la llave puesta, ya que se bajaría para unos escasos segundos. La reacción natural de cualquier persona cuando le dejan un papel es de bajarse a retirarlo; si se trata de un billete, la probabilidad de bajarse del automóvil es prácticamente total.

Una vez que el conductor baja a revisar el parabrisas, en ese breve momento de desatención es aprovechado por los delincuentes, quienes pueden operar en parejo o en grupo. Los cómplices se aproximan a robar las pertenencias del interior del vehículo, como bolsos, carteras, teléfonos móviles o documentos, incluso intentando sustraer el vehículo si es la intención inicial de los malhechores.

¿Cómo actuar ante este robo?

Las fuerzas de seguridad del Estado han recomendado seguir un protocolo ante la oleada de robos mediante esta estafa, que se suele dar en parking de centro comerciales.

Una vez se detecte el billete o la moneda puesto adrede para distraer, se procederá a cerrar el vehículo. Ignorar el billete será clave para nuestra seguridad. Se procederá al inicio de la marcha y a abandonar el lugar de forma segura. Una vez llegado a un sitio concurrido y bien iluminado, es el momento en que se recomienda su retirada. Una vez retirado, se insta a llamar a la policía para informar del suceso y que puedan patrullar la zona y evitar futuros robos.