Rafael, español trabajando en Suiza de albañil: «Empecé como peón y ganaba 4.400 euros, mi nómina ahora son unos 8.200 euros»

El sector de la construcción lleva años viviendo una complicada situación en España debido a la escasez de trabajadores cualificados, especialmente de albañiles. La falta de personal, en parte por la precariedad de los sueldos, dificulta la formación de equipos, retrasa las reformas y acaba incrementando el coste de las mismas.

Rafael Cubero, albañil español, contó su experiencia profesional en el pódcast Me voy al mundo. El albañil decidió emigrar a Suiza debido a la imposibilidad de ejercer su profesión con dignidad en nuestro país. Tras 12 años en el país alpino, ha manifestado la enorme diferencia de ingresos que puede haber entre ambos países.

Cuanto gana un albañil en Suiza

Cubero habló sin tapujos de su propia experiencia, asegurando que percibe una remuneración alrededor de 8.000 euros brutos mensuales. Una elevada cifra que solo directivos de grandes corporaciones en España ingresan. Aunque no siempre fue así, ya que en sus inicios en Suiza cobraba 3.500 euros brutos, lo que se quedaba en torno a 2.700 euros netos.

El obrero explicó que al principio tuvo que hacer frente a importantes gastos para cubrir su estilo de vida. Los precios en el país del centro de Europa son superiores a los de nuestro país y Cubero tuvo que subsistir tras pagar alquiler, su vehículo y otros desembolsos cotidianos.

El salario, aunque puede parecer elevado si lo comparamos con la media española, prácticamente no daba para costear el alto nivel de vida suizo. En sus comienzos allí, el trabajador vivía solo en un alquiler de 840 euros, además de la letra de su automóvil y las facturas. «Con ese dinero estaba pagando el coche a 300 euros, estaba pagando el piso, que vivía solo, 840 euros, la luz, el agua, el internet, a mí me venía muy mal», aseguró.

El giro que hizo que su situación económica repuntase

Tras completar su formación profesional, su situación cambió radicalmente. Empezó como peón, con una renta de 4.400 euros, y fue ascendiendo poco a poco hasta las cifras que ingresa hoy en día. «Yo empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros. Con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios. Mi nómina de ahora son unos 8.000 u 8.200 euros», afirmó.

Cómo es la jornada laboral en Suiza

Aunque la diferencia salarial es abismal entre ambos países, debido a la enrevesada situación en la que vive España en todos los sentidos, la cantidad de horas de trabajo de un trabajador de la construcción en Suiza es similar a la nuestra. En el caso de Cubero, su jornada es de ocho horas y media diarias.

Aunque este horario no es uniforme, ya que depende de la época del año y de la carga de trabajo. En los meses más cálidos, las jornadas tienden a extenderse, mientras que en invierno se reducen debido a la climatología.

Aspectos a tener en cuenta antes de emigrar

No por irse a vivir a uno de los países más estables de Europa, económicamente hablando, se va a cobrar un sueldo elevado nada más llegar. El albañil tuvo que pasar por distintas etapas y llevar unos cuantos años para llegar a ese nivel de beneficios.

Además del considerable incremento en el sueldo, los que tengan pensado emigrar a Suiza tienen que considerar los gastos de alquiler, transporte, alimentación y servicios, que acaban representando un gasto mayor de las previsiones previas a la emigración.

Mientras España se hunde por la enorme falta de trabajadores cualificados en la obra, Suiza sigue aumentando la distancia con nosotros y se establece como uno de los destinos más atrayentes para los profesionales del sector gracias a los elevados sueldos y posibilidades reales de crecimiento.