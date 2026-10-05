La psicología explica por qué muchos nacidos entre 1950 y 1970 mantienen el teléfono fijo en casa aunque no lo usen: no es por apego a lo antiguo, sino por estabilidad

Pensar en tener un teléfono fijo en casa suena más bien a un capricho de otra época que a una necesidad real, pero curiosamente sí hay quienes lo conservan a propósito. Entre los nacidos entre 1950 y 1970 suelen tenerlo, y no es solo cuestión de un apego a lo antiguo, sino una necesidad psicológica de estabilidad que va mucho más allá del propio aparato.

Según una encuesta realizada en el Reino Unido a 4.067 personas, el 73% de la Generación Silenciosa y el 52% de los baby boomers todavía tienen teléfono fijo en casa, frente a solo el 11% de la Generación Z. La psicología explica que este aparato no funciona ya como herramienta de comunicación diaria, sino como un símbolo de arraigo en un mundo que perciben cada vez más volátil.

Por qué los baby boomers mantienen el teléfono fijo como símbolo de estabilidad

Las personas nacidas entre 1950 y 1970 vivieron una vida con una estructura más predecible que las generaciones posteriores, y el teléfono fijo se consolidó durante décadas como el vínculo constante y fiable con el mundo exterior. Su presencia ininterrumpida en el hogar creó una asociación psicológica profunda con la normalidad, algo que persiste incluso cuando su uso activo se reduce a casi nada.

El aparato, además, está ligado físicamente a un hogar y a una dirección concreta, lo que para generaciones que valoraron la permanencia residencial, comprar una casa para toda la vida o no cambiar de barrio, funciona como un ancla del propio proyecto vital.

Cambiar de número o dar de baja la línea se percibe casi como desmantelar simbólicamente el hogar. La Generación Z, en cambio, ha crecido entre alquileres rotativos y alta movilidad geográfica, así que su conectividad viaja en el bolsillo y no depende de ninguna dirección postal.

El teléfono fijo respeta además los límites del espacio físico, si la persona está en casa, responde, y si no está, no está disponible. Para los mayores esto delimita el descanso y la privacidad, mientras que para la Generación Z la frontera entre estar dentro o fuera casi ha desaparecido, porque su vida social y laboral ocurre de forma continua en la pantalla del móvil.

Por qué sigue funcionando tener un teléfono fijo en casa hoy en día

Cuando se llama a los servicios de emergencia desde un teléfono fijo, el sistema identifica de inmediato la dirección exacta y el piso, incluso si la persona no puede hablar, algo que el GPS o la triangulación de antenas de un móvil no logran replicar con la misma precisión dentro de un edificio. Los botones de teleasistencia para personas mayores o dependientes se diseñan precisamente para conectarse a esta línea por su fiabilidad.

Los teléfonos fijos clásicos, los conectados directamente a la roseta de la pared y no a un router de fibra, reciben la energía desde la propia central telefónica, así que siguen funcionando durante un apagón mientras el móvil se queda sin batería y las antenas se saturan. Esto no ocurre con las líneas fijas que dependen del router mediante voz sobre IP, que se cortan en cuanto falla la luz.

El número fijo también actúa como filtro frente al spam, dejarlo en trámites bancarios o formularios comerciales evita que el móvil personal se llene de llamadas publicitarias a cualquier hora. Y para muchos supone además una forma de desconexión digital, la posibilidad de apagar el móvil al llegar a casa sabiendo que, si ocurre una emergencia real, la familia siempre podrá encontrarles llamando al teléfono de casa.