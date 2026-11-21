La Policía portuguesa ha desalojado la VII Convención Nacional del partido Chega en Portugal durante la noche del viernes tras recibir una llamada anónima con una amenaza de bomba. Al menos 2.000 personas fueron evacuadas de forma repentina y se suspendió la primera jornada. Las autoridades han confirmado que se ha tratado de una falsa alarma y han identificado a un hombre de 51 años como el autor del aviso.

El partido liderado por André Ventura celebraba el viernes en el pabellón municipal de Entroncamento su VII Convención Nacional, cuya clausura está prevista para este domingo. A pocos minutos de que Ventura llegara al recinto, la Policía de Seguridad Pública de Portugal (PSP) recibía una llamada en la que una persona amenazaba con colocar un artefacto explosivo.

Tras la alerta, las autoridades movilizaron equipos de la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía para inspeccionar las instalaciones, mientras la organización de la convención informaba a los 2.000 asistentes de que debían desalojar el pabellón. El aviso ha provocado la cancelación de los actos previstos para el viernes que iban a comenzar con el discurso del presidente de la formación, André Ventura.

Chega celebra así la primera convención para renovar sus órganos directivos, tras convertirse en la segunda fuerza política de Portugal con una amplia representación en el Parlamento.

Pasadas las 2:00 de la madrugada, hora local, los efectivos policiales descartaron de forma oficial la presencia de cualquier artefacto o sustancia sospechosa. Durante la mañana de este sábado, las autoridades han identificado al autor de la llamada, que ha resultado una falsa alarma. Se trata de un hombre de 51 años y de nacionalidad portuguesa que ha confesado a los agentes policiales ser quien dio el aviso. Según medios locales, el sospechoso ha sido imputado formalmente, aunque no ha sido detenido ni han trascendido los cargos exactos .

André Ventura denuncia un «intento de silenciar» a su partido

El líder de Chega tomaba la palabra en la inauguración oficial de la VII Convención Nacional tras la falsa amenaza de bomba a la que ha calificado como un intento de silenciar y amenazar a su partido. Además, denuncia que el autor ha intentado intimidar a los simpatizantes de la formación para impedir que se celebrara el cónclave: «Ya ha sido identificado y responderá ante la justicia».

Durante su discurso, Ventura ha destacado el crecimiento que ha experimentado Chega e hizo un llamamiento a los dirigentes para que «demuestren al país» la unidad que reina en el partido frente a las críticas y ataques de la izquierda.

La convención busca formalizar la reelección de Ventura al frente de la formación tras haber obtenido el 98% de los votos en las elecciones internas. Con este encuentro, Chega busca mostrar a los portugueses una imagen de unidad y consolidarse como alternativa de Gobierno ante un posible adelanto electoral.