Desalojan la Convención Nacional del partido Chega en Portugal tras recibir una amenaza de bomba
Las autoridades han confirmado que se ha tratado de una falsa alarma
André Ventura ha calificado el incidente como un intento de silenciar y amenazar a su partido
La Policía portuguesa ha desalojado la VII Convención Nacional del partido Chega en Portugal durante la noche del viernes tras recibir una llamada anónima con una amenaza de bomba. Al menos 2.000 personas fueron evacuadas de forma repentina y se suspendió la primera jornada. Las autoridades han confirmado que se ha tratado de una falsa alarma y han identificado a un hombre de 51 años como el autor del aviso.
André Ventura denuncia un «intento de silenciar» a su partido
El líder de Chega tomaba la palabra en la inauguración oficial de la VII Convención Nacional tras la falsa amenaza de bomba a la que ha calificado como un intento de silenciar y amenazar a su partido. Además, denuncia que el autor ha intentado intimidar a los simpatizantes de la formación para impedir que se celebrara el cónclave: «Ya ha sido identificado y responderá ante la justicia».
Durante su discurso, Ventura ha destacado el crecimiento que ha experimentado Chega e hizo un llamamiento a los dirigentes para que «demuestren al país» la unidad que reina en el partido frente a las críticas y ataques de la izquierda.