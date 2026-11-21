El sindicato mundial de futbolistas (FIFPro) emitió un durísimo comunicado contra el Bayern de Múnich. El club bávaro está presionando a su antigua estrella Jamal Musiala para que recupere el nivel anterior a una gravísima lesión de tobillo que se produjo hace ya más de un año. El jugador ha sido criticado por diversos directivos del club públicamente hasta tal punto de cuestionar su contrato.

«Un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio. El Bayern tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala. En todo el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede pasar factura a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión», dijo el sindicato en defensa del jugador alemán.

Todo se ha originado por las últimas declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge, directivo del Bayern. «Musiala tiene un problema de salud y eso lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes. Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y perfectamente normal. Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión», aseguró.

Para FIFPro estas palabras están absolutamente fuera de lugar y hay que condenarlas. «Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público aumenta esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debe plantearse en privado con él y sus representantes. Los contratos están para respetarse. Una lesión o un bajón de rendimiento no dan motivos a un club para reabrir los términos que ya acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial», añadieron en su comunicado.

De hecho, FIFPro sopesa hasta solicitar una actuación a otros organismos si se siguen produciendo este tipo de declaraciones contra Musiala. «Los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores han acordado a nivel de la FIFA que la estabilidad contractual es un principio fundamental del fútbol: proteger tanto a los clubes como a los jugadores», zanjaron.