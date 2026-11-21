Madrid está en plena cuenta atrás de una de sus grandes obras: unir el nuevo túnel de la A-5 con el de la M-30. Entre los dos quedaban 172 metros de estructura por completar, y el Ayuntamiento se ha dado 43 días para cerrarlos.

Los trabajos empezaron el 10 de noviembre. Si todo sale según lo previsto, el Ayuntamiento de Madrid prevé abrir el túnel al tráfico el 23 de diciembre.

Por esa galería circulará el 90 % de los 80.000 vehículos que cada día cruzaban la A-5 en superficie. Arriba, en superficie, se construirá el Paseo Verde del Suroeste.

Lo ha detallado el consistorio en una nota de prensa del 4 de noviembre. La describe como una de las operaciones más intensas y complejas de toda la obra.

Empalmar lo nuevo con lo viejo

El punto clave está en la avenida de Portugal. Allí, el tramo de túnel recién construido debe encontrarse con el túnel de la M-30, que ya existía.

Para hacerlo hay que ocupar la calzada entera, así que durante esos 43 días permanecen cortados el acceso y la salida entre la A-5 y la M-30, igual que el túnel de la avenida de Portugal en los dos sentidos.

El primer paso es quitar de en medio la rampa que hasta ahora daba un acceso provisional. Se retira el pavimento y se excava en los 172 metros de obra, sobre la futura calzada sur, la de entrada a Madrid.

Para llegar a la cota definitiva del túnel hay que extraer unos 7.000 metros cúbicos de tierra. Al excavar aparecen elementos provisionales que también deben desaparecer, como la viga que sostiene la rampa o varios pilotes que estorban a la futura calzada.

El Ayuntamiento explica que esas demoliciones se hacen por fases y de forma controlada. En todo momento hay que mantener estables los elementos que siguen en servicio.

Un techo de vigas gigantes

La cubierta de la conexión se monta con 142 vigas prefabricadas de 30 metros de largo. Solo se apoyan en las paredes laterales del túnel, que en el lenguaje de obra se llaman hastiales.

Catorce de esas vigas se colocaron en una primera operación este verano. Durante el corte actual quedan por montar las otras 128.

La mayoría se instala desde dentro de la excavación. Donde no es posible, entra en juego una grúa colocada en superficie. Cada pieza se transporta, se iza, se coloca y se asegura antes de pasar a la siguiente.

Después llega un trabajo muy manual: sellar unos 4.200 metros de juntas entre vigas para que el túnel quede estanco. Encima se hormigona una losa de compresión con unos 1.000 metros cúbicos de hormigón, y al final se impermeabiliza todo.

Hormigón proyectado y 470 luces

Mientras se cierra el techo, otros equipos trabajan dentro de las dos calzadas. Una de las tareas es el gunitado de los hastiales. Consiste en proyectar hormigón a alta presión sobre las paredes para consolidarlas, impermeabilizarlas y reforzarlas.

También hay que terminar el drenaje, las aceras, los bordillos y las canalizaciones del nuevo tramo. Y cerrar el muro que separa los dos túneles en los 40 metros más cercanos a Madrid.

Solo la iluminación ya es una obra en sí misma. Se colocan y conectan 470 luminarias, con sus soportes y su cableado. A eso se suman 1.400 metros cuadrados de paneles para revestir las paredes.

Cámaras, incendios y pruebas

El túnel necesita, además, sus propios sistemas de seguridad: se instalan cámaras y equipos de supervisión, comunicaciones, detección y protección contra incendios, bocas de incendio y postes de emergencia.

Cuando acabe la maquinaria pesada, se extenderá el firme que falta en las calzadas norte y sur. Y empezará la parte menos visible: probar uno a uno cada equipo instalado.

Después vendrán los ensayos de integración, que sirven para comprobar que la iluminación, las cámaras, las comunicaciones y la protección contra incendios funcionan coordinadas con el resto del túnel. Según el Ayuntamiento, solo esa fase permite corregir cualquier fallo antes de abrirlo.

Desvíos mientras dura la obra

Mientras tanto, el tráfico va por superficie, con dos carriles por sentido junto a las obras. Hay cruces con semáforos en Yébenes, Batán, Villagarcía y Huerta de Castañeda.

El consistorio recomienda usar el transporte público. Entre el 10 y el 26 de noviembre, EMT Madrid refuerza hasta un 15,4 % la flota de las líneas 31, 36, 39, 138 y 158 en días laborables. Desde el 27 de noviembre, el refuerzo podrá llegar al 25 %.

Metro mantiene toda su flota en las líneas 3 y 10, según el resumen de cortes del Ayuntamiento.

La ingeniería de las infraestructuras también se mira fuera: Reino Unido ha financiado 23 inventos para el tren, entre ellos uno que «escucha» los puentes. Y si este invierno toca carretera, la DGT ha cambiado los colores del estado de las carreteras por nieve.

Hace más de un siglo, Leonardo Torres Quevedo ya diseñaba máquinas que se adelantaban a su tiempo, como su ajedrecista automático.

La información procede de la nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid del 4 de noviembre de 2026 y de su resumen de cortes del 17 de noviembre.

Crédito de la imagen: Ayuntamiento de Madrid.