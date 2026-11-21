La actualidad política de este sábado 21 de noviembre sigue marcada por las consecuencias del cara a cara celebrado el jueves por la noche entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde el candidato del PP ha obtenido el cara a cara de las generales del 29-N con más ventaja que en las elecciones de julio de 2023. La principal diferencia fue que Feijóo ya se presentó en este debate como el presidente a las puertas, mientras que el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, trató de defenderse en las cuerdas como si estuviera en la oposición.

Mientras, el tracking de encuestas de OKDIARIO sitúa la intención de voto del PP en un 32,3%, con lo que a raíz del debate Alberto Núñez Feijóo se impulsa hasta los 135 escaños, mientras el PSOE se queda en un 26,5%, lo que le daría 108 escaños. Vox está en un 19,9% que se traduce en 63 escaños, y Frente Amplio se mantiene en un 6.7% de intención de voto que le otorgaría 11 escaños. El estudio refleja un aumento de la participación hata el 72,2%, 5,6 puntos más que en 2023.

Para hoy hay previstos dos actos del presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez en Tenerife (12:00 horas), en el Terrero de Lucha Santiago Yanes-Loro Parque, en Puerto de La Cruz (Tenerife), y por la tarde enel Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. (17:30). Por su parte, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, buscará hoy a partir de las 12:00 desbordar la plaza de toros de Valencia, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular. Su objetivo es hacer una demostración de fuerza electoral en pleno ecuador de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Allí compartirá escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.