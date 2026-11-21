Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
Pedro Sánchez da dos mítines hoy en Tenerife y Las Palmas, y Alberto Núñez Feijóo dará el suyo en la plaza de toros de Valencia, lugar simbólico para el PP
La actualidad política de este sábado 21 de noviembre sigue marcada por las consecuencias del cara a cara celebrado el jueves por la noche entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde el candidato del PP ha obtenido el cara a cara de las generales del 29-N con más ventaja que en las elecciones de julio de 2023. La principal diferencia fue que Feijóo ya se presentó en este debate como el presidente a las puertas, mientras que el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, trató de defenderse en las cuerdas como si estuviera en la oposición.
Mientras, el tracking de encuestas de OKDIARIO sitúa la intención de voto del PP en un 32,3%, con lo que a raíz del debate Alberto Núñez Feijóo se impulsa hasta los 135 escaños, mientras el PSOE se queda en un 26,5%, lo que le daría 108 escaños. Vox está en un 19,9% que se traduce en 63 escaños, y Frente Amplio se mantiene en un 6.7% de intención de voto que le otorgaría 11 escaños. El estudio refleja un aumento de la participación hata el 72,2%, 5,6 puntos más que en 2023.
Para hoy hay previstos dos actos del presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez en Tenerife (12:00 horas), en el Terrero de Lucha Santiago Yanes-Loro Parque, en Puerto de La Cruz (Tenerife), y por la tarde enel Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. (17:30). Por su parte, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, buscará hoy a partir de las 12:00 desbordar la plaza de toros de Valencia, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular. Su objetivo es hacer una demostración de fuerza electoral en pleno ecuador de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Allí compartirá escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.
Sánchez anuncia la prórroga del impuesto a la banca en 2027 para recaudar 1.400 millones que destinará a vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.Según ha explicado Sánchez, los fondos permitirán financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura, así lo ha anunciado en una entrevista en Onda Cer.
Illa asegura que Cataluña «ha dejado atrás la nostalgia, el pasado y a Puigdemont»
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que Cataluña «ha dejado atrás las nostalgia, el pasado y a (Carles) Puigdemont», y ha defendido que la amnistía ha funcionado bien para restablecer la convivencia en Catalunya. Así se ha expresado en una entrevista concedida a ‘Crónica Global’, en la que ha sido preguntado por la entrevista al líder de Junts publicada esta semana por El Mundo: «Están demostrando con quién están, de qué lado están. Entre Pedro Sánchez y Feijóo y Abascal, cada vez se ve más claro que están al lado de Feijóo y Abascal, y creo que eso no es lo que necesita ni lo que quiere Catalunya», ha dicho. Ha sostenido que las elecciones generales tratan de elegir entre un Gobierno liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, u otro con los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y ha asegurado que los ciudadanos catalanes se movilizarán para «garantizar que Catalunya sea una vez más decisiva».