Madrid ya se prepara para la Navidad y si bien a partir del 27 de noviembre ya podremos visitar el Mercado de Navidad de Plaza Mayor, poco después se celebrará una nueva edición de uno de sus mercadillos navideños más esperados. Del 4 al 13 de diciembre, el Mercadillo del Gato volverá a instalarse en el Hotel Palace con una edición pensada para quienes buscan regalos diferentes y quieren alejarse un poco de las compras más convencionales. Durante diez días, este histórico hotel del centro de la capital reunirá a más de 50 firmas de moda, joyería, complementos, decoración, cosmética, arte y artesanía.

La entrada será gratuita y el horario se mantendrá como en años anteriores de 11:00 a 21:00 horas, coincidiendo además con el puente de diciembre. Una de las principales novedades de este año será la incorporación de un rincón gourmet con vinos, licores, champán, espumosos brut y otros productos seleccionados. Todo ello en un espacio que vuelve a apostar por pequeñas marcas, creadores independientes y piezas que no siempre se encuentran en las grandes cadenas.

El Mercadillo del Gato vuelve con moda, joyas y decoración

Las fechas ya están confirmadas. La edición navideña del Mercadillo del Gato abrirá sus puertas el viernes 4 de diciembre y permanecerá hasta el domingo 13. Serán diez días en los que el Hotel Palace volverá a convertirse en una especie de boutique efímera, con entrada gratuita y un horario amplio para poder recorrer sus puestos con calma.El mercado abrirá cada día de 11:00 a 21:00 horas.

Más de 50 firmas de moda, joyería y complementos

La principal diferencia con otros mercados navideños está en el tipo de producto. Aquí no predominan los adornos de Navidad ni las casetas de comida, sino la moda, la artesanía y los complementos. Entre los puestos habrá propuestas de moda femenina, masculina e infantil, además de joyería y bisutería de autor elaboradas con materiales muy distintos. Se podrán encontrar piezas de plata mexicana, esmalte, acero o incluso flores naturales, junto a pañuelos de seda hechos a mano, carteras de piel, mochilas, riñoneras, gafas de sol y pashminas.

También habrá cosmética, decoración, objetos para el hogar y algunas propuestas relacionadas con el arte, y es que una de las particularidades del Mercadillo del Gato es precisamente esa mezcla. No se trata de recorrer puestos con productos idénticos, sino de ir encontrando artículos bastante distintos entre sí y, en muchos casos, creados por pequeñas firmas o artesanos.

Un nuevo rincón gourmet para esta Navidad

La edición de 2026 incorpora además una novedad que amplía bastante la oferta habitual. El mercadillo contará con un pequeño espacio gourmet dedicado a productos gastronómicos y bebidas seleccionadas. Habrá vinos nacionales, champán, espumosos brut y licores, junto a algunas delicatessen francesas. Y entre las propuestas destaca el Pardorán, un digestivo de frutas que se elabora en El Pardo y que no suele encontrarse con facilidad fuera de determinados establecimientos.

De este modo, la incorporación de este rincón cambia un poco el recorrido y ofrece otra opción para quienes buscan un regalo diferente, especialmente si prefieren llevar algo para compartir en una comida o una cena de Navidad antes que otro objeto más.

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Arte, decoración y litografías originales

El Mercadillo del Gato también reserva espacio para el arte. Entre las propuestas de esta edición aparecerán litografías originales de Antonio López, junto a piezas de decoración y objetos artesanales pensados tanto para regalar como para llevarse a casa. Este tipo de productos se mezcla con otros mucho más cotidianos, y ahí está parte del atractivo del formato. En un mismo recorrido se puede pasar de una joya de autor a un pañuelo de seda, de una pieza de decoración a una botella de licor o una obra gráfica.

Un mercadillo que lleva más de una década recorriendo Madrid

El Mercadillo del Gato no es una cita nueva. Lleva más de diez años organizando ediciones temporales en distintos espacios emblemáticos de Madrid y ha pasado por lugares como la calle Velázquez o el antiguo casino militar de Gran Vía. Su formato pop-up se ha consolidado precisamente por esa capacidad de cambiar de ubicación y reunir propuestas distintas en cada convocatoria. La edición de Navidad es una de las más conocidas y suele concentrar una afluencia especialmente elevada durante el puente de diciembre y los primeros días de compras navideñas.

Este año volverá al Hotel Palace, en la Plaza de las Cortes, aunque el acceso al mercadillo se realiza por la zona de Cánovas del Castillo, junto a Neptuno. Metro, autobús y Cercanías dejan además varias opciones cercanas para llegar sin necesidad de coche. Toma nota entonces, del 4 al 13 de diciembre, el Mercadillo del Gato volverá a ocupar uno de los hoteles más conocidos de Madrid con diez días de moda, joyas, artesanía, decoración y gastronomía. Una cita gratuita que busca precisamente eso: encontrar regalos distintos sin tener que pasar por las mismas tiendas de siempre.