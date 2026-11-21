Está siendo un año de fenómenos virales en el audiovisual. La Odisea, Obsession, Spider-Man: No Way Home, La bola negra… la experiencia cinematográfica vive ese urgente periodo de agitación que necesitaba, después de que la pandemia de 2020 socavara todavía más la tendencia peyorativa de la asistencia a las salas. Ese entusiasmo generalizado ha alcanzado incluso a las tipologías de nicho, donde el último y singular documental del humorista Nathan Fielder está a punto de desembarcar en la cartelera española.

Sí, nos referimos a Puedes verlo todo, el filme de casi tres horas en el que Fielder y Lance Oppenheim (Primetime) documentaron los 34 días previos al ingreso de la cárcel de Elizabeth Holmes, la fraudulenta fundadora de la empresa tecnológica Theranos. La historia de la empresaria ya apareció reflejada en la serie de Hulu, The Dropout, donde Amanda Seyfried le dio vida y ahora, la actriz norteamericana vuelve a ponerse en la piel de Holmes cuando esta entra en prisión y, al mismo tiempo, hace de sí misma mientras interactúa con Fielder y el inquietante marido de la protagonista, Billy Evans.

El documental de A24 no sólo ha dejado con la boca abierta a la crítica internacional, también está funcionando a las mil maravillas en el box office internacional, habiendo cosechado ya 94 millones de dólares en todo el mundo y siendo el estreno de un documental más taquillero en más de 20 años. Pero, ¿cómo surgió la idea de llevar a cabo una pieza tan rara que se ha convertido en una suerte de película-evento ineludible?

‘Puedes verlo todo’: el inclasificable documental que todo el mundo quiere ver

Si repasamos los análisis y las notas generales de Puedes verlo todo, la puntuación crítica iguala las expectativas puestas en el proyecto de Fielder y Oppenheim. En Rotten Tomatoes posee un 97% de reseñas positivas, en Metacritic un 97/100, y en IMDb obtuvo un 9/10. Por último, en Letterboxd mantiene un 4,7/5, logrando el hito histórico de ser el largometraje mejor valorado de la aplicación.

La idea del documental salió de la propia Elizabeth Holmes y su pareja, quien es también un empresario que heredó un importante patrimonio hotelero. Ambos se acercaron a A24 para dejar grabar su vida más íntima y mostrar así «la realidad tras la máscara». El equipo podría vivir en su casa y grabarlo todo sin restricciones, aunque después de esos 34 días, las grabaciones continuaron en secreto durante tres años.

Fielder vuelve a romper las barreras de la ficción y juega con la sinceridad de la aparente vulnerabilidad de Holmes y Evans. ¿Están mostrándose de verdad como son ellos mismos o es todo una actuación calculada para limpiar su imagen pública?

¿Cuándo se estrena en España?

26 de noviembre. Solo un día. En toda España. https://t.co/Mb7HBUtEid — Avalon (@Avaloncine) November 16, 2026

Distribuida por Avalon, el estreno oficial en el patio de butacas es el próximo 25 de diciembre. Sin embargo, y dado el reclamo, el sello ha preparado un preestreno exclusivo para el próximo jueves 26 de noviembre en cines seleccionados.