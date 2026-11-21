Barcelona se ha convertido en el epicentro de la música con la celebración de LOS40 Music Awards Santander 2026, una de las grandes citas del calendario musical que este año, además, coincide con el 60º aniversario de LOS40. El Palau Sant Jordi ha reunido a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional en una noche en la que, además de las actuaciones y los premios, la moda ha sido una de las grandes protagonistas. Desde los estilismos más arriesgados hasta las apuestas más elegantes y sofisticadas, la alfombra roja ha dejado looks para todos los gustos: Rosalía, Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Emilia Mernes, Dulceida o Rossy de Palma son solo algunos de los rostros que han acaparado todas las miradas.

Ahora, en COOL queremos saber cuál ha sido el mejor look de LOS40 Music Awards 2026. ¿Quién ha conseguido conquistar la alfombra roja? ¿Te quedas con la originalidad de Rosalía, el atrevido diseño de Aitana, el rojo explosivo de Emilia Mernes o la apuesta de Lola Índigo? También puedes elegir entre las propuestas de Ana Mena, Dulceida, Laura Escanes, Alice Campello y el resto de invitados que han convertido Barcelona en una auténtica pasarela de moda. Participa en nuestro Qualifio, vota por tu estilismo favorito y elige quién merece llevarse el título de mejor vestida de la gran fiesta de la música.