La subida de pensiones para el año 2027 es un hecho y el próximo 27 de noviembre, cuando se publique el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre, se conocerá el porcentaje que crecerá la nómina de más de seis millones de jubilados en España. El incremento será oficial en el mes de diciembre y entrará en vigor a partir del 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tabla completa de las pensiones en 2027.

El año 2027 llega con muchas novedades en materia de pensiones y una importante tiene que ver con un nuevo retraso en la edad de jubilación. Conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, a partir del 1 de enero, para acceder a la jubilación a los 65 años con la pensión íntegra se requerirán 38 años y seis meses de cotización. Los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 67 años para no sufrir penalizaciones en la pensión.

Otra de las grandes novedades tiene que ver con una nueva subida de pensiones que llega para incrementar la nómina de cada jubilado en alrededor de 50 euros. Después de crecer a razón del 2,7% en este 2026, para 2027 se espera un crecimiento por encima del 3,5% conforme a la variación anual del IPC. Hay que tener en cuenta que, para dictaminar el porcentaje exacto, la Ley 20/2021 ha actualizado el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que informa que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».

La tabla completa de las pensiones de jubilación

Así que, cogiendo como baremos los datos de la inflación de diciembre de 2025 y noviembre de 2026, Funcas ya ha avanzado que la subida de las pensiones contributivas en España será del 3,6%. El dato exacto de subida se conocerá este 27 de noviembre cuando desde el INE se avance el dato del IPC del mes y posteriormente se confirmará el 15 de diciembre. Ese día será oficial la subida de las pensiones.

Cogiendo como base las pensiones medias publicadas por la Seguridad Social relativas al mes de octubre, la subida a partir del 1 de enero quedaría de la siguiente manera:

Pensión media de jubilación: de 1.577,6 euros a 1.634,39 euros.

de 1.577,6 euros a 1.634,39 euros. Pensión media de jubilación procedente del Régimen General: de 1.735,9 euros a 1.798,39 euros.

de 1.735,9 euros a 1.798,39 euros. Pensión media de jubilación procedente del RETA: de 1.063,53 euros al mes a 1.101,79.

De cara al próximo año 2027, también se espera una subida de las pensiones mínimas de jubilación, que crecerán por encima incluso del IPC. Actualmente, las pensiones mínimas de jubilación en 2026 para una persona de 65 años son las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros mensuales – 17.592,40 euros anuales.

Sin cónyuge: 936,20 euros mensuales – 13.106,80 euros anuales.

Con cónyuge NO a cargo: 888,70 euros mensuales – 12.441,80 euros anuales.

A partir del 1 de enero también se espera una nueva subida de la pensión máxima, a la que además se le aplicará una subida del 0,15 adicional, además del incremento del 3,6% del IPC. Así que quedaría de la siguiente manera: