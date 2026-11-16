Fedea desmonta el relato de Sánchez para el 29-N y avisa de que las pensiones no son sostenibles pese al empleo

Desde que anunciara la convocatoria electoral, el presidente Pedro Sánchez ha dedicado mucho tiempo a remover el caladero de votos de los pensionistas y a azuzar el espantajo de un supuesto tijertazo en caso de que la oposición alcance el Gobierno. Todo ello, con la premisa de que la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social «está garantizada» -Sánchez dixit-, una afirmación que, por muy seductora que sea, lo cierto es que atenta contra el sentido común de la mayor parte de los oyentes.

Por enésima vez, este lunes los expertos le han recordado al inquilino de la Moncloa por dónde flaquea su argumentario. Hoy le ha tocado el turno al think tank Fedea, que en un informe firmado por el investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo desmonta uno a uno los tres ejes en los que se apoya el optimismo gubernamental: los buenos datos de empleo, los más de 15.000 millones de euros que hay en la llamada hucha de las pensiones y un informe de la Airef del que el Ejecutivo ha venido haciendo una lectura muy interesada.

Con respecto a lo primero, el estudio apunta un dato esclarecedor, y es que entre 2022 y 2025 los ingresos contributivos de la Seguridad Social -es decir, lo que gana solo por las contribuciones de los trabajadores- aumentaron en términos reales en unos 15.900 millones de euros, mientras que los gastos contributivos lo hicieron en 22.400 millones, de los que 17.500 corresponden a las pensiones contributivas. Dicho en otros términos, esto significa que en el periodo analizado las obligaciones crecieron un 40% más que la generación de caja, y esto sucedió a pesar de los datos récord de empleo de los que presume el Ejecutivo.

En efecto, el número de ocupados ha pasado de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026, pero aun así el déficit contributivo ha crecido cada año desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros; de nuevo, por ‘déficit contributivo’ se entiende aquel que se obtiene de excluir del análisis las transferencias que tiene que hacer el Estado para mantener a flote el sistema, una operación contable necesaria ya que el Ejecutivo tiende a recurrir a la trampa de meter estas transferencias presupuestarias en el guiso, hecho que lo único que hace es transferir el déficit de una partida a la otra, como si así desapareciera.

¿Y qué hay de la reforma laboral? Bien es cierto que esa medida redujo «con claridad» -dice Fedea- la temporalidad contractual, pero no se tradujo en un aumento equivalente de las cotizaciones debido a la caída en la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes (entre otras cosas). De hecho, la propia Airef no atribuye a la reforma «ningún efecto sobre los ingresos del sistema», recuerda el think tank.

También merece comentario aparte la cifra de 2,51 cotizantes por pensionista que publica el Ministerio de Inclusión, pues el dato no se compadece con el que publica Fedea en su nota. Con las 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas que hay actualmente, la ratio quedaría en 2,35 y 2,13 si se toman las pensiones en lugar de los pensionistas (hay más de las primeras).

Según explica Santiago Calvo, el dato oficial solo se aproxima a la realidad si se le suman a las afiliaciones una parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal, que son cotizaciones que se financian con transferencias del Estado. «Con cualquiera de las definiciones, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima», recuerda el experto.

Luego está la supuesta bonanza del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (más conocido como la hucha). La historia reciente de este mecanismo es decepcionante, pues llegó a acumular 72.700 millones de euros en 2011 (66.815 millones en dinero corriente) y se utilizó desde 2012 para pagar pensiones hasta quedar en poco más de 2.000 millones en 2019. Es cierto que desde 2023 ha vuelto a crecer gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que no cuenta directamente para la propia pensión, así que es un impuesto), pero a finales de marzo de 2026 apenas superaba los 15.200 millones de euros, una cantidad que solo serviría para pagar una mensualidad de las nóminas.

Mientras esto ocurría, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones de euros en 2016 (en euros de 2021) a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros actuales (o corrientes). Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que superaban los 54.000 millones en 2011, son hoy negativos en unos 103.800 millones. Con estos datos en la mano, la nota define el sistema como «un iceberg» cuya parte visible es la hucha.

El problema es lo que está bajo el agua, que es un déficit que se acerca al 4% del PIB. Bien es cierto que el Gobierno siempre habla de un desajuste del 0,5% del PIB (dato de 2025), pero esa cifra se explica por el aumento de las transferencias del Estado, que han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025. Una vez descontado el ajuste vía presupuestos, el déficit básico asciende al 4,1% del PIB y el contributivo al 3,8%.

Y por fin, la Airef. Llama la atención, de hecho, que el presidente Pedro Sánchez se haya agarrado al último aprobado que le dio al sistema de pensiones el organismo presidido por Inés Olóndriz, pues lo hizo con una seria advertencia sobre la inexactitud de esa regla pactada con Bruselas. Tenido esto en cuenta, la sostenibilidad de las pensiones «no está garantizada», llegó a decir la Airef.

Básicamente, el organismo fiscalizador confirmó que se cumple la regla consignada en el Real Decreto-ley 2/2023, con un gasto neto de medidas de ingresos del 13% del PIB frente al límite del 13,3%. Sin embargo, a renglón seguido advirtió de que esa regla no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas porque virtualmente ignora el hecho de que, en ese mismo escenario, la deuda pública alcanzaría el 123% del PIB en 2050 debido al envejecimiento de la población.