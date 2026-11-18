Más de 9 millones de pensionistas recibirán en los próximos días la esperada paga extra de Navidad que la Tesorería General de la Seguridad Social suele abonar con motivo de esta fecha tan señalada. En la última semana de noviembre, los bancos españoles se adelantarán a la Administración y efectuarán el ingreso de esta ‘nómina’ doble que alegrará el día a millones de españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de las pensiones y el grupo de pensionistas que se quedarán sin paga extra en esta época del año.

Se acerca la Navidad y con la llegada de la época más bonita del año también llega la esperada paga extra que recibirán los más de 9 millones de personas que en España reciben mensualmente una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. Así que, después de hacer un gasto histórico de 14.540 millones en el pasado mes de octubre, la maltrecha hucha de las pensiones se prepara para el desembolso más importante de la historia de la Seguridad Social.

¿Cuándo se paga la extra de las pensiones?

Sobre la extra de Navidad, la Ley de la Seguridad Social deja claro que «las pensiones se pagan en 14 plazos al año, que corresponden a una nómina mensual más dos pagos adicionales, que se abonan mensualmente junto con las nóminas de junio y noviembre y son por el mismo importe que la nómina mensual ordinaria».

La Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el pago de las pensiones en los primeros cuatro días del mes posterior, y una práctica habitual de los bancos es adelantarse a la TGSS y abonar el pago a los pensionistas que tengan la nómina domiciliada en su entidad. Por ello, se adelantan a los últimos días del mes para allanar el camino a los millones de pensionistas que tienen que afrontar gastos de más en estas fechas.

Estos son los días en los que los bancos abonarán la paga extra de Navidad en la última semana de noviembre:

Bankinter: 23 de noviembre

Unicaja: 23 de noviembre

CaixaBank: 24 de noviembre

Banco Santander: 24 de noviembre

Banco Sabadell: 25 de noviembre

IberCaja: 25 de noviembre

BBVA: 25 de noviembre

ING: 25 de noviembre

Abanca: 25 de noviembre

Laboral Kutxa: 25 de noviembre

Los pensionistas que se quedan sin extra de Navidad

De los más de 9 millones de pensionistas que tienen derecho por ley a la paga extra de Navidad, hay un grupo que no recibirá este abono doble en el mes de noviembre. ¿El motivo? Tienen las pagas extras de junio y noviembre prorrateadas a lo largo de los 12 meses del año. Este es el caso de los españoles que tienen acceso mensual a una pensión de incapacidad permanente derivado de accidente laboral o enfermedad profesional.