Está confirmado por la Seguridad Social: se abonará la paga extra de las pensiones en noviembre de 2026 a las personas que cobren la incapacidad permanente

Noviembre es uno de los meses más esperados por millones de pensionistas, puesto que al ingreso de la mensualidad ordinaria se suma la paga extra de Navidad. Ahora bien, aunque la Seguridad Social establece noviembre como el periodo de abono de esta prestación, son las entidades bancarias las que determinan cuándo reciben sus clientes el ingreso.

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan, por norma general, en 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que se ingresan en los meses de junio y noviembre. Tienen derecho a cobrar estas pagas adicionales los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, siempre que sus prestaciones no tengan las pagas extraordinarias prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

Paga extra de las pensiones de incapacidad permanente

La incapacidad permanente se clasifica en cuatro grados. La parcial para la profesión habitual implica una disminución de al menos un 33% en el rendimiento laboral, pero permite seguir desempeñando las tareas fundamentales del trabajo, y da derecho a una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora utilizada para calcular la incapacidad temporal. Por otro lado, la total para la profesión habitual inhabilita al trabajador para ejercer su actividad habitual, aunque puede dedicarse a otra diferente, y supone una prestación del 55% de la base reguladora, que se puede incrementar hasta el 75% a partir de los 55 años si existe dificultad de encontrar empleo en otra actividad.

Por su parte, la incapacidad permanente absoluta impide realizar cualquier profesión u oficio y da derecho a una pensión equivalente al 100% de la base reguladora. Por último, la gran incapacidad se reconoce cuando la persona trabajadora necesita la ayuda de otra para realizar los actos más esenciales de la vida y su prestación se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la incapacidad total o absoluta, al que se añade un complemento económico destinado a remunerar a la persona que presta esa ayuda.

La prestación por incapacidad permanente se mantiene, con carácter general, hasta que el beneficiario alcanza la edad ordinaria de jubilación. A partir de ese momento, pasa a denominarse pensión de jubilación de forma automática, sin necesidad de presentar una nueva solicitud y sin que, por norma general, se modifique la cuantía que se venía percibiendo. Se trata, por tanto, de un cambio principalmente nominal, aunque desde ese momento la prestación queda sujeta al régimen propio de las pensiones de jubilación.

Cuantías en 2026

La pensión mínima por incapacidad permanente en 2026 depende del grado reconocido, la edad del beneficiario y su situación familiar. En el caso de la gran incapacidad, las cuantías mínimas son de 26.385,80 euros anuales con cónyuge a cargo, 19.660,20 euros sin cónyuge (unidad económica unipersonal) y 18.662 euros con cónyuge no a cargo. Para la incapacidad permanente absoluta, los importes ascienden a 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo.

En cuanto a la incapacidad permanente total, los titulares de 65 años percibirán un mínimo de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo. Por su parte, para los beneficiarios de entre 60 y 64 años, las cuantías mínimas serán de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 12.262,60 euros sin cónyuge y 11.590,60 euros con cónyuge no a cargo.

Paga extra de Navidad

Las personas beneficiarias de una pensión contributiva de incapacidad permanente cobrarán paga doble en noviembre de 2026, ya que la Seguridad Social ingresa la segunda paga extraordinaria del año, conocida popularmente como «paga extra de Navidad», cuyo importe equivale al de una mensualidad ordinaria. Por lo tanto, los pensionistas recibirán la mensualidad habitual junto con la paga extraordinaria, por lo que cobrarán el doble de lo habitual.

De este modo, en noviembre de 2026, las personas beneficiarias cobrarán dos mensualidades: la paga ordinaria y la extraordinaria de Navidad. Por ejemplo, quienes tengan reconocida una gran incapacidad percibirán hasta 3.769,40 euros con cónyuge a cargo, 2.808,60 euros sin cónyuge y 2.666 euros con cónyuge no a cargo. En el caso de la incapacidad permanente absoluta, los importes serán de 2.513,20, 1.872,40 y 1.777,40 euros, respectivamente. Por su parte, los pensionistas con incapacidad permanente total de 65 años podrán cobrar entre 1.777,40 y 2.513,20 euros, mientras que los beneficiarios de entre 60 y 64 años recibirán entre 1.655,80 y 2.513,20 euros, dependiendo de su situación familiar.

La mayoría de las entidades bancarias suele tomar como referencia el día 25 de cada mes para ingresar las pensiones contributivas, aunque la fecha se puede adelantar o retrasar si coincide con un fin de semana o festivo. En 2026, salvo cambios de última hora, los pensionistas que cobran una prestación por incapacidad permanente recibirán la paga extra de Navidad entre el lunes 23 y el viernes 27 de noviembre, dependiendo de la entidad bancaria en la que tengan domiciliada la pensión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades, con las pagas extraordinarias prorrateadas, por lo que sus titulares no recibirán un ingreso doble en noviembre.