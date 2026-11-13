La reflexión de Gonzalo Bernardos, economista, sobre las pensiones: «En España el jubilado promedio tiene más de 20 años de pensión pero sólo ha pagado máximo por 12»

Hablar de pensiones en España es hablar también de demografía, de salarios y de una población que vive cada vez más años. El sistema tendrá que afrontar durante la próxima década la jubilación de buena parte de la llamada generación del «baby boom» y eso obliga a preguntarse cómo se van a financiar unas prestaciones que, además, deberán pagarse durante más tiempo.

Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, volvió sobre este asunto en Más Vale Tarde, de La Sexta. Su diagnóstico parte de una comparación muy concreta: «El jubilado promedio tiene 20,1 años de pensión, pero sólo ha pagado como máximo por 12». A su juicio, ahí aparece una de las tensiones del modelo actual, aunque rechaza que el sistema esté condenado o que las pensiones vayan a desaparecer.

La reflexión de Gonzalo Bernardos, economista, sobre las pensiones

El economista insiste en que el debate no debe plantearse en términos de ruptura, sino de ajuste. Según explica, los pensionistas españoles cobran durante muchos años una prestación que, en determinados casos, se acerca bastante al último salario recibido antes de jubilarse. Bernardos sitúa esa primera pensión en torno al 80,4 % del último sueldo. Para él, este porcentaje es elevado y ayuda a entender por qué la factura futura será cada vez mayor si se combina con una esperanza de vida más larga y con la llegada de generaciones muy numerosas a la edad de retiro.

Su argumento no pretende cuestionar que los jubilados cobren una pensión suficiente. De hecho, defiende justo lo contrario. Lo que plantea es que, si se quiere mantener ese nivel de protección, habrá que decidir cómo se paga. Y ahí es donde introduce las opciones que suelen aparecer cada vez que se habla de sostenibilidad: subir cotizaciones, retrasar la jubilación o reducir las prestaciones.

Retrasar la edad de jubilación, una de sus propuestas

Bernardos no ve con buenos ojos cargar más costes sobre los trabajadores mediante un aumento de las cotizaciones sociales. Tampoco apuesta por recortar las pensiones de quienes ya están jubilados. La alternativa que el economista considera más asumible es otra: retrasar la edad de jubilación. Su razonamiento parte de que la esperanza de vida ha aumentado y, por tanto, también lo ha hecho el número de años durante los que una persona puede estar cobrando una pensión.

No fija una edad concreta ni plantea que todos los trabajadores deban retirarse al mismo tiempo. Lo que defiende es que la duración de la vida laboral no puede permanecer completamente ajena a los cambios demográficos. Al mismo tiempo, Bernardos mantiene que las pensiones deben conservar su poder adquisitivo. Actualizarlas según el coste de la vida le parece una cuestión básica y ha llegado a definir esta protección como «un tema de humanidad».

El baby boom empezará a notarse con más fuerza

Uno de los momentos que Bernardos señala en el calendario es 2029. Recuerda que 1964 fue el año con más nacimientos en España y que, a medida que esa generación vaya llegando a la jubilación, aumentará con fuerza el número de pensionistas y con ello, las dificultades para poder seguir sosteniendo el sistema actual. Lo cierto es que no va a ser entonces un cambio de un día para otro, pero sí un proceso que se prolongará durante años y que obligará a la Seguridad Social a financiar más prestaciones.

El reto, por tanto, no está únicamente en cuántas personas se jubilan, sino en cuánto tiempo van a permanecer cobrando. Una persona que deja de trabajar a los 65 o 66 años puede seguir recibiendo una pensión durante dos décadas o más, y esa duración modifica por completo las cuentas y aumenta la problemática que ya de por si parece estar existiendo. Bernardos utiliza precisamente esa idea para explicar por qué habla de ajustes que se deberían hacer ahora y no dentro de diez años.

Los salarios también entran en la ecuación

Hay otra cuestión que el economista considera fundamental y que muchas veces queda en segundo plan y es cuánto cobran quienes están trabajando. Para Bernardos, mejorar los salarios no es sólo una cuestión de poder adquisitivo. También supone que entren más ingresos en el sistema a través de las cotizaciones sociales. «Gracias a esos salarios mayores se pueden financiar mejor las pensiones», sostiene. Su planteamiento, por tanto, no pasa por desmontar el sistema público, sino por reforzar las vías de financiación y adaptar algunas de sus reglas a una sociedad que ya no tiene la misma estructura demográfica de hace décadas.

«Nuestro sistema de pensiones es un orgullo, no es un problema irresoluble, pero sí que hay que hacer algún ajuste», afirma el economista. Esa es la idea que repitió a lo largo de su intervención ya que las pensiones pueden seguir pagándose, pero hacerlo exigirá decisiones que no deberían seguir aplazándose mucho más antes de que sea demasiado tarde.