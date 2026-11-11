Gonzalo Bernardos analiza la derrota de Trump: «Acabada la posibilidad de que sea el gran emperador, nos va a ir mejor»

La derrota republicana en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos ha cambiado el escenario político para Donald Trump. Los demócratas lograron hacerse con el control de las dos cámaras del Congreso tras unos comicios celebrados el pasado 3 de noviembre en los que el coste de la vida, la inflación y la guerra con Irán pesaron en el voto. Los republicanos perdieron además terreno en estados y distritos donde Trump había ganado con claridad en 2024.

Y ahora el resultado va a cambiar las cosas y de hecho tendrá consecuencias económicas, al menos según el análisis que hace Gonzalo Bernardos. El profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona considera que el nuevo equilibrio de fuerzas limitará la capacidad de decisión del presidente estadounidense y puede favorecer una salida al conflicto con Irán, algo que terminaría repercutiendo en los precios de la energía y, por extensión, en Europa y España.

La derrota de Trump en las midterms cambia el Congreso

Las elecciones dejaron un resultado especialmente duro para el Partido Republicano. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y también el Senado, lo que significa que Trump afrontará los dos últimos años de mandato con un Congreso mucho menos favorable a su agenda. El nuevo Congreso tomará posesión el próximo 3 de enero de 2027.

El presidente estadounidense atribuyó inicialmente parte del resultado a que su nombre no aparecía en las papeletas, aunque posteriormente reconoció que la guerra con Irán y, sobre todo, su impacto sobre los precios de los combustibles habían influido en el voto. Reuters apunta también a la preocupación por el coste de la vida y al aumento de los precios como algunos de los factores que explican el castigo electoral a los republicanos. El control demócrata del Congreso no elimina sin embargo, las competencias de Trump como presidente, pero sí complica la aprobación de leyes y determinadas iniciativas. Además, la nueva mayoría podrá ejercer una mayor capacidad de control sobre la Administración y abrir investigaciones desde las cámaras.

Gonzalo Bernardos analiza la derrota de Trump: «Acabada la posibilidad de que sea el gran emperador, nos va a ir mejor»

Gonzalo Bernardos cree que ese cambio puede tener efectos que vayan bastante más allá de Estados Unidos. «La buena noticia es que Donald Trump va a poder decidir mucho menos», afirmó al analizar los resultados electorales. El economista relaciona buena parte del deterioro económico de los últimos meses con la guerra contra Irán y su efecto sobre los precios energéticos. «En 2026 los españoles vamos a perder poder adquisitivo. No por el Gobierno, no por las empresas, única y exclusivamente por Donald Trump», sostuvo durante su intervención.

Su argumento es que la subida del petróleo y de los combustibles ha alimentado la inflación, frenado el crecimiento y terminado afectando a economías que están muy lejos del conflicto. Bernardos considera que una menor capacidad de decisión de Trump puede facilitar otro rumbo en política exterior. «Los demócratas van a hacer todo lo posible por llegar a una paz con Irán», aseguró. Es una previsión del propio Bernardos y no una decisión adoptada todavía por el nuevo Congreso.

Tipos de interés e inflación durante los próximos meses

El economista también cree que un escenario de menor tensión con Irán podría trasladarse rápidamente a los precios. «Veremos en el siguiente semestre bajar los tipos de interés, la inflación e indiscutiblemente nos va a ir mejor de lo que nos va», señaló. Antes de que comenzara la guerra, recuerda Bernardos, las expectativas para 2026 apuntaban precisamente hacia un descenso de los tipos de interés. Una evolución que habría favorecido el consumo, la inversión y la actividad económica en Europa.

La situación cambió con el repunte de los precios energéticos. El mercado ha reaccionado ahora con rapidez al resultado electoral estadounidense. Tras la victoria demócrata, el Brent llegó a caer alrededor de un 9% ante la expectativa de que la nueva mayoría pudiera favorecer una reducción de las tensiones con Irán, aunque posteriormente volvió a registrar movimientos al alza. Es en este punto donde Bernardos lanza una de sus valoraciones más contundentes. «Esto que estamos pasando ahora es simplemente el efecto Donald Trump», afirma antes de añadir que, «acabada la posibilidad de que Trump sea el gran emperador y que se convierta en un reyezuelo sin corona, la economía mundial va a mejorar».

Bernardos también pone el foco en la bolsa y la inteligencia artificial

El resultado electoral no ha tenido el mismo efecto en todos los mercados. Bernardos recuerda que la bolsa española reaccionó de manera positiva, mientras que en Estados Unidos el comportamiento fue bastante más complicado. Una de las razones está en el peso que han adquirido las empresas relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores en los principales índices estadounidenses. «Depende mucho de la inteligencia artificial y de su principal materia prima, los semiconductores», explicó.

El economista apunta además a la posibilidad de que la nueva mayoría demócrata introduzca restricciones relacionadas con los centros de datos, especialmente por el elevado consumo de agua y energía que requieren. Esa posibilidad también ha preocupado a los inversores. Reuters recogió una fuerte caída de los valores tecnológicos después de las elecciones ante el temor a nuevas limitaciones para este tipo de instalaciones. Bernardos advierte de que, si esas restricciones terminan materializándose, el sector podría sufrir nuevas caídas. Por ahora, sin embargo, se trata de un escenario que tendrá que concretarse cuando el nuevo Congreso tome posesión y empiece a definir sus prioridades económicas y energéticas.