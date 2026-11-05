Marco Rubio evalúa dejar el Gobierno de Trump para que la derrota republicana no interfiera en su aspiración presidencial

El secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, está considerando algo impensable hace pocos meses: la posibilidad de abandonar la Administración de Donald Trump tras la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato (midterms) celebradas esta semana.

Fuentes del Partido Republicano de EEUU y figuras del Gobierno británico indicaron este jueves que Rubio está evaluando abandonar el Gobierno de Trump para que la derrota de los republicanos no interfiera en sus planes de iniciar la carrera presidencial para 2028.

Incluso antes de los comicios, ya se especulaba con su salida, y los resultados —en los que los demócratas se han hecho con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, incluyendo bastiones republicanos históricos como Kansas y Texas— reforzaron esa expectativa. Su posible marcha de la Administración Trump ha sido revelada este jueves por el periódico británico The Independent y avalada por Bloomberg, que citan fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas de Rubio.

Una fuente cercana a Rubio ha señalado que «tiene completo sentido” que renuncie, ya que actualmente es el principal aspirante a la nominación republicana para 2028, por delante del vicepresidente JD Vance, pero no puede hacer campaña estando al frente del Departamento de Estado y vinculado a la actual Administración.

Fuentes citadas por el medio británico afirman que Rubio necesitaría distanciarse de la guerra con Irán (atribuida en gran medida a Trump y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth) y que hasta cinco miembros del Gabinete podrían «huir» ante el rechazo popular y las posibles investigaciones de un Congreso controlado por los demócratas.

Bloomberg, por su parte, ha informado que Rubio y sus asesores estarían analizando opciones sobre su futuro, que aún no habría tomado una decisión ni establecido un calendario definido para su eventual salida. Sí añade el medio estadounidense que ha conversado con personal de la Casa Blanca sobre la posibilidad de renunciar, «aunque algunos le han pedido que se quede», asegura. Una salida anticipada (antes de enero) permitiría a Trump nombrar un sustituto antes de que los demócratas asuman el control del Senado.

En respuesta, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han negado rotundamente las informaciones. El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, las ha calificado de “noticia completamente falsa, basada en fuentes anónimas, propia de un tabloide». Por su parte, un portavoz de la Casa Blanca las describió como «teorías conspirativas baseless y falsas».

El principal señalado, Marco Rubio, evidentemente, no se ha pronunciado al respecto públicamente, ni ha manifestado su intención de presentarse a la Casa Blanca en 2028. En septiembre pasado dijo que no tenía planes en ese momento y que estaba «100 % enfocado» en sus responsabilidades.