Vance atribuye a la guerra con Irán la derrota republicana en las elecciones de medio mandato en EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado la guerra con Irán como la causa de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato. Lo ha hecho en un largo mensaje en sus redes sociales, donde ha escrito que la razón por la que perdieron es la guerra y que el propio presidente lo había dicho la noche anterior.

Según Vance, el problema no ha sido la menor movilización de sus votantes. Sostiene que los votantes republicanos sí acudieron a las urnas, pero que muchos de quienes apoyaron a Trump y a él en 2024 votaron esta vez por candidatos demócratas. Explica que los analistas de datos de su equipo veían una participación aceptable en unos estados y muy alta en otros, pero en ninguno catastrófica.

El vicepresidente también relata lo que le habían anticipado las encuestas. Un encuestador le avisó el lunes de que su partido perdería el voto genérico por 13 puntos. Según ese encuestador, los votantes de Trump que abandonaron al partido pusieron cuatro condiciones para volver: terminar la guerra, centrarse en el coste de la vida y la inflación, poner a Estados Unidos primero y cambiar la relación con Israel.

Vance defiende además a la presentadora de Fox News Rachel Campos Duffy, criticada por pedir una salida diplomática al conflicto: según él, su consejo político resultó ser sensato. Retó a quienes defienden la guerra a sostener que mereció la pena perder el Senado durante seis años, y avisó de que habrá mucho «gaslighting» («luz de gas») en los próximos meses. Donald Trump Jr. respaldó el mensaje poco después.

Los demócratas han ganado el control de ambas cámaras, con 228 escaños en la Cámara de Representantes y 54 en el Senado. Trump, por su parte, ha matizado el diagnóstico. Dijo a Fox News que en parte se debió a Irán, pero que la gente también entendió la importancia de lo que ha hecho con ese país.

El análisis de Vance es su interpretación, pero los datos apuntan a más causas. Por ejemplo, la encuesta AP Voter Poll indica que la inflación pesó sobre los republicanos y que cerca de 7 de cada 10 votantes creen que el Congreso no controla lo suficiente al presidente. El Financial Times informa de que el precio medio de la gasolina alcanzó un máximo con este gobierno.