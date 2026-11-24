La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha llevado a la última reunión del Consejo Fiscal dos borradores de instrucciones que reordenan la dación de cuentas a los superiores y el cauce para discrepar de sus órdenes. Se trata de un aspecto clave ya que es la forma en la que los fiscales superiores pueden torcer el criterio del fiscal de base al que le ha caído un tema sensible en el ámbito político.

Los textos, en línea con la polémica reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que impulsa el ministro Félix Bolaños, refuerzan el control jerárquico sobre los fiscales y han llegado en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Fiscalía General ha presentado la iniciativa con un enunciado de –sobre el papel– signo contrario. Según su propia denominación, se trata de «instrucciones para reforzar la autonomía e imparcialidad de los miembros del Ministerio Fiscal y sobre el régimen de comunicaciones».

Fuentes fiscales consultadas por OKDIARIO rechazan esa lectura. A su juicio, las instrucciones proyectadas «no regulan una cuestión técnica de alcance limitado», sino que «ordenan el núcleo mismo de la relación jerárquica».

Ese núcleo abarca, según detallan, «la avocación y la designación directa, el régimen de las órdenes e instrucciones y el cauce de la discrepancia». Son, en sus palabras, «las normas que gobiernan cómo se decide quién lleva un asunto y quién manda sobre él».

El Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera, ha examinado ya los borradores, aunque la decisión final sobre su aprobación corresponde a la propia fiscal general.

Orden del día del Consejo Fiscal con esas polémicas instrucciones.

Avocación y discrepancia

La avocación permite a un superior asumir un asunto que tramita un fiscal subordinado, y la designación directa, encomendarlo a quien estime oportuno. Junto al régimen de órdenes y a la vía para discutirlas, ambas figuras determinan el margen real de cada fiscal en su trabajo diario.

El artículo 27 del Estatuto permite al fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente hacérselo saber a su jefe mediante un informe razonado. Es la principal válvula de seguridad de su autonomía frente a la cadena de mando.

El calendario es el gran foco de las críticas. Las fuentes consultadas advierten de que aprobar estos textos «en plena campaña ofrece a quien quiera instrumentalizarlas una lectura en clave política que su contenido no merece».

El efecto, añaden, sería inmediato, porque la aprobación «somete a sospecha, sin fundamento, cualquier avocación o designación que se produzca en las semanas siguientes». La campaña electoral arrancó el 13 de noviembre y concluye este viernes, 27.

Estas voces lo resumen en una frase: «La apariencia de imparcialidad que la Constitución Española exige al Ministerio Fiscal se preserva también eligiendo bien los tiempos».

Relevo en Fiscalía

Los críticos esgrimen además lo que denominan «una razón institucional de mayor peso». El artículo 31 del Estatufo Fiscal vincula el cese del fiscal general del Estado al del Gobierno que lo propuso, de modo que el mandato de Peramato queda a expensas del resultado de las urnas. Tendrá que cesar sí o sí y un nuevo Gobierno previsiblemente elegirá a otra persona para la cúpula del Ministerio Público. El PP, por ejemplo, ha anunciado que quiere a un juez del Tribunal Supremo con trayectoria intachable para ese cargo.

Aprobar ahora una regulación estructural de la jerarquía supondría, según estas fuentes, que la decisión quedara adoptada «en vísperas de un posible relevo en la Jefatura de la institución». Y que vinculara «a quien hubiera de sucederle sin haber participado en su elaboración».

Por ello, apelan a la sensatez, ese buen juicio elemental que aconseja no atar las manos a quien todavía no ha llegado. «La prudencia que el ordenamiento impone a los órganos cuyo mandato está próximo a concluir, limitándolos a la gestión ordinaria», sostienen, es «un criterio de buen gobierno perfectamente trasladable a este caso».

La paradoja es evidente. La reforma del Estatuto Fiscal que ha defendido Bolaños, incluida en el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, plantea precisamente desvincular el mandato del fiscal general del Gobierno de turno y fijarlo en cinco años.

Esa norma no ha llegado a aprobarse. Su tramitación parlamentaria quedó interrumpida cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes el pasado 5 de octubre para adelantar los comicios.

La izquierda quiere apartar a los jueces de la instrucción de los casos penales y que los responsables sean los fiscales. No obstante, dentro de la propia carrera no quieren esa reforma en un momento donde han quedado tocados por el manoseo del Gobierno sobre su figura.

Peramato ha llegado al cargo en circunstancias inéditas. Tomó posesión el 11 de diciembre de 2025, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que renunció tras ser condenado por ese mismo tribunal por un delito de revelación de secretos.

Desde entonces, su gestión ha estado bajo escrutinio por su cercanía a su antecesor y por su política de nombramientos, que en junio defendió ante el Senado como basada en el mérito y la capacidad pero que en la práctica, de nuevo, beneficia a su afines.

El malestar no se limita a estas fuentes. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha aprobado este mismo mes en Valencia trece conclusiones en las que reclama un nuevo Estatuto que blinde a los fiscales frente a las injerencias políticas.

Este verano, ante los nuevos vocales del Consejo Fiscal, la propia Peramato proclamó que «la discrepancia razonada no debilita al Ministerio Fiscal». Ahora es precisamente el cauce de esa discrepancia el que se pretende reescribir, a pocos días de abrir las urnas.

En una institución acostumbrada a medir sus tiempos en plazos procesales, esta vez el reloj que más se escucha en la calle Fortuny es el electoral.