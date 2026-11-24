La portavoz del PSOE Andalucía, María Jesús Montero, ha decidido apropiarse del término ‘garrapatero’ para reivindicar su fidelidad a Pedro Sánchez. «Aquí estamos; somos los garrapateros del perro», proclamó este lunes durante un mitin socialista celebrado en Córdoba junto al presidente del Gobierno, en plena polémica por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Andalucía.

Montero aprovechó su intervención para responder a la polémica generada por las palabras de Ayuso y presentar al PSOE como el partido que defiende la identidad andaluza frente a la derecha. «Nos han llamado analfabetos, han dicho que estábamos sentados en el suelo recibiendo clases. Los pita-pita, que decían también los dirigentes de Génova, respecto a los andaluces. Ahora, que somos unos garrapateros», afirmó antes de dirigirse a Sánchez para proclamar su particular reivindicación.

La expresión no surgió de la nada. La polémica se originó después de que Isabel Díaz Ayuso pronunciara un discurso en un mitin en Móstoles en el que criticó los 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía. La presidenta madrileña habló de una «red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos», en referencia a quienes se beneficiaron de aquella etapa política del PSOE.

Un vídeo manipulado

Sin embargo, el fragmento que comenzó a circular en redes sociales y que alimentó las críticas omitía el arranque de su intervención, en el que situaba expresamente sus palabras en el contexto de la «Andalucía socialista». Ayuso denunció posteriormente que se había recortado el vídeo para dar a entender que estaba insultando al conjunto de los andaluces y difundió la grabación completa para defender su explicación.

La dirigente madrileña insistió en que sus críticas iban dirigidas al socialismo que gobernó la comunidad durante casi cuatro décadas y no a sus habitantes. De hecho, posteriormente aclaró que no se había metido con Andalucía, sino con «el socialismo que en Andalucía robó con los ERE».

Pese a esa explicación, el PSOE ha convertido el episodio en uno de los principales argumentos de su campaña electoral. Pedro Sánchez también se sumó a la polémica durante el acto de Córdoba, donde aseguró sentirse «garrapatero y zurdo» y utilizó las declaraciones de Ayuso para pedir la movilización del electorado andaluz de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Por su parte, María Jesús Montero aprovechó además el mitin para reivindicar el papel histórico del PSOE en la construcción de la autonomía andaluza y presentar a su formación como la principal defensora de la identidad de la comunidad autónoma. También reclamó una participación masiva en las urnas, con el objetivo de alcanzar el 75% de participación y convertir Andalucía en «una pieza decisiva para la victoria de Sánchez».