El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha denunciado durante su intervención en los encuentros SER celebrados en Sevilla este lunes que la situación en Ceuta continúa sin resolverse.

Después de mantener una conversación la pasada semana con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y hablar con varios ciudadanos ceutíes, el dirigente popular ha explicado que Vivas le ha transmitido que la situación actual sigue siendo «igual» y que una parte de los inmigrantes permanece localizada en los espacios habilitados para dormir, aunque durante el día deambulan por las calles de la ciudad, mientras otros muchos se encuentran en zonas de monte, dispersos y sin una ubicación conocida. «Hay aproximadamente entre 12.000 y 15.000 inmigrantes todavía», ha señalado.

Moreno también ha puesto el foco en las consecuencias económicas que, según sus declaraciones, está sufriendo la ciudad autónoma. El presidente andaluz ha hablado de «pérdidas millonarias» que alcanzarían alrededor de un millón de euros al día, como consecuencia de la suspensión de actividades empresariales y de distintos eventos deportivos y culturales. Una situación que, a su juicio, está afectando al funcionamiento habitual de Ceuta y a sectores vinculados al comercio y los servicios.

Otro de los aspectos que ha destacado ha sido el deterioro de la convivencia. Moreno ha asegurado que se ha producido un incremento del 60% de la delincuencia, una cifra que ha calificado de «demoledora». Durante su intervención, también ha recogido el temor que, según ha explicado, le han trasladado algunos vecinos, especialmente en relación con la seguridad de los menores. «Los padres no se atreven a que sus hijos salgan por la noche a ciertas horas», ha afirmado.

«Es una pérdida clarísima de libertad y de normalidad en la ciudad», ha insistido el presidente de la Junta de Andalucía, que considera que la situación sigue sin encontrar una solución pese al tiempo transcurrido. Moreno ha reprochado que, cuatro meses después, no se hayan depurado responsabilidades por lo ocurrido. En este punto, ha mencionado la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, aunque ha cuestionado que nadie más haya asumido responsabilidades políticas.

El dirigente popular también ha señalado directamente al Gobierno central; según ha afirmado, tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el Servicio de Información de la Policía habían advertido de la posibilidad de que se produjera una situación como la actual. «El CNI advirtió de esa posible situación; por tanto, hubo un Gobierno que hizo caso omiso», ha declarado Moreno, que ha acusado al Ejecutivo de no actuar pese a disponer de información previa.

Las declaraciones del presidente andaluz se producen en plena campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 29 de noviembre. Moreno ha utilizado el caso de Ceuta para cuestionar la gestión del Gobierno central y reclamar explicaciones por una situación que, según sostiene, sigue teniendo consecuencias en la seguridad, la actividad económica y la vida cotidiana de los ciudadanos de la ciudad autónoma.