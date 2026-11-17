OKDIARIO ha entregado esta mañana el premio Inconformista 2026 al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un acto celebrado en The Sixty, en Madrid. Este galardón, que reconoce a personalidades que no se conforman con lo establecido y no se resignan, demuestran liderazgo y coraje para rebelarse ante situaciones injustas, tuvo en su edición de 2024 como premiado al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.

El vicedirector de OKDIARIO, Luis Balcarce, fue el encargado de inaugurar la ceremonia y lo hizo destacando la condición de Vivas de presidente autonómico más longevo de la democracia y que se ha enfrentado este año a su reto más difícil: «Los ciudadanos buscaron un líder, alguien en quien confiar, y lo encontraron en usted». Balcarce también destacó que «lo de Ceuta no va de izquierdas ni de derechas, va de España».

Después de la entrega del galardón a Vivas por parte del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha mantenido una entrevista con el presidente de Ceuta. Antes, se puso la bandera de Ceuta. Juan Jesús Vivas arrancó su discurso agradeciendo a OKDIARIO el galardón y el trabajo del periódico por Ceuta.

Vivas, inconformista del año