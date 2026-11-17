Juan Jesús Vivas recibe el Premio Inconformista 2026: «Gracias a OKDIARIO por lo que está haciendo por Ceuta»
OKDIARIO ha entregado esta mañana el premio Inconformista 2026 al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un acto celebrado en The Sixty, en Madrid. Este galardón, que reconoce a personalidades que no se conforman con lo establecido y no se resignan, demuestran liderazgo y coraje para rebelarse ante situaciones injustas, tuvo en su edición de 2024 como premiado al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.
El vicedirector de OKDIARIO, Luis Balcarce, fue el encargado de inaugurar la ceremonia y lo hizo destacando la condición de Vivas de presidente autonómico más longevo de la democracia y que se ha enfrentado este año a su reto más difícil: «Los ciudadanos buscaron un líder, alguien en quien confiar, y lo encontraron en usted». Balcarce también destacó que «lo de Ceuta no va de izquierdas ni de derechas, va de España».
Después de la entrega del galardón a Vivas por parte del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha mantenido una entrevista con el presidente de Ceuta. Antes, se puso la bandera de Ceuta. Juan Jesús Vivas arrancó su discurso agradeciendo a OKDIARIO el galardón y el trabajo del periódico por Ceuta.
Vivas, inconformista del año
Los méritos de Juan Jesús Vivas para recibir este premio Inconformista 2026 son absolutamente indiscutibles. Ante la gravísima crisis desatada con la invasión de más de 100.000 inmigrantes ilegales el 30 y 31 de julio, el mandatario ceutí se vio obligado a liderar en solitario la contención ante una emergencia sin precedentes mientras el Gobierno central incurría en lo que él mismo ha calificado como una pasividad «incomprensible e inaceptable».
Con serenidad, pero sin concesiones, Vivas peleó para mantener en pie los servicios esenciales de una ciudad desbordada, supliendo con determinación local la falta de previsión y el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la protección de la integridad territorial.
Se erigió en voz autorizada y creíble frente al relato oficial plagado de falsedades y excusas que planteó el Gobierno con la inacción absoluta de Pedro Sánchez, de vacaciones y aislado en su refugio de La Mareta en Lanzarote. Mientras el Gobierno mentía sobre la invasión, Vivas insistió desde el primer día en que Ceuta seguía lejos de la normalidad, reclamó medios y un mando único cuando Moncloa tardó casi cuatro semanas en nombrarlo, y se negó a aceptar que se descargara sobre la ciudad la gestión de los menores. Lo hizo sin dejar de pedir calma y respeto a las instituciones, en una ciudad de 84.000 habitantes que se vio sometida a una presión extraordinaria en sus calles, en sus servicios y en su convivencia diaria. Esa constancia, incómoda para quienes preferían hablar de normalidad, es parte de lo que OKDIARIO reconoce con el premio Inconformista 2026.
Este galardón reconoce la voz incómoda y necesaria de un gobernante que se ha negado a ser cómplice del abandono institucional que padece Ceuta. Al exigir plazos perentorios y medidas reales frente a la propaganda oficial y la inacción, Juan Vivas se ha erigido en el principal baluarte de una ciudadanía ejemplar que de un día para otro ha perdido su vida normal, su tranquilidad y su seguridad. Premiar su trayectoria supone respaldar a quien, por encima de cualquier cálculo partidista o conveniencia diplomática, defiende con firmeza que la dignidad, las fronteras y el futuro de Ceuta son irrenunciables para el conjunto de España.