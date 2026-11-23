Renfe ya ha empezado a vender billetes para su línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla pese a que la ruta todavía permanece cerrada tras el trágico accidente ferroviario en Urda en el que fallecieron 69 personas.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, la operadora ha retomado su servicio de reserva de plazas a partir del 13 de diciembre aunque todavía el Ministerio de Transportes no ha anunciado su reapertura oficial.

La Asociación Española de Consumidores tilda de «surrealista» que se estén vendiendo estos billetes de tren de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid para viajar de cara a las festividades de Navidad, sobre todo, sin que se haya realizado una auditoría exhaustiva de la red ferroviaria para dar tranquilidad a lo usuarios.

Recalcan, en este sentido, que salvo la dimisión de Oscar Puente «nada ha cambiado en el sistema ferroviario español» por lo que recomiendan a los consumidores «de manera preventiva y con total precaución», que «eviten viajar en tren hasta que no se haga esa auditoría de manera transparente y externa a ADIF».

La organización ha denunciado que muchos usuarios nos están trasladando su preocupación al respecto y critica que esta venta de billetes sin fecha oficial de reapertura supone «una nueva improvisación del Gobierno de España que, lejos de ofrecer seguridad y confianza, realiza lo contrario», generando gran preocupación por reanudar con prisas y sin un correspondiente análisis de riesgos la recaudación a través de la venta de billetes.

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