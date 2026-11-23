La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizó en marzo de 2025 el aplazamiento de los intereses del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra pese a conocer que Bankinter había decidido dejar de prestar servicios esenciales a la aerolínea, cerrando además la pasarela de pago con la que la aerolínea gestionaba prácticamente todas sus ventas por Internet, un negocio que representaba entre 25 y 30 millones de euros anuales.

Así consta en las actas confidenciales de las comisiones de seguimiento de Plus Ultra, incorporadas a la documentación judicial y a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Los documentos revelan que la aerolínea trasladó directamente a los responsables de la SEPI que la decisión de Bankinter podía comprometer su situación si no encontraba una alternativa. Pese a conocer estos riesgos, el organismo público aprobó posteriormente facilidades para el pago de los intereses del rescate, condicionadas a una ampliación de capital de ocho millones de euros que Plus Ultra no ejecutó dentro del plazo establecido.

Bankinter y el rechazo a Plus Ultra

La advertencia quedó recogida en la comisión de seguimiento celebrada el 20 de marzo de 2024. En aquella reunión, los representantes de Plus Ultra comunicaron que Bankinter les había remitido un burofax anunciando su decisión de no prorrogar los contratos de terminales de punto de venta (TPV), cuyo vencimiento estaba previsto para el 18 de noviembre de ese mismo año. Del mismo modo, desde la entidad se entendía que la aerolínea atravesaba fuertes dificultades financieras, motivo por el que ni siquiera renovaron el contrato con ellos. También cerraron sus cuentas, cancelando su operativa.

La aerolínea advirtió expresamente que, sin esos contratos y sin un proveedor alternativo, perdería la posibilidad de realizar dichas ventas y su situación quedaría comprometida.

Los responsables del organismo público preguntaron entonces por las posibilidades de sustituir el servicio. Plus Ultra explicó que encontrar otra entidad resultaba especialmente complicado porque los bancos eran reacios a asumir riesgos relacionados con las aerolíneas y por el deterioro de la imagen pública de la compañía. Es decir, los bancos no querían trabajar con Plus Ultra porque conocían el enorme riesgo financiero que suponía y, pese a ello, continuaron con la ampliación de los plazos del rescate.

El problema no se limitaba a Bankinter. Según las explicaciones recogidas en las actas, BBVA ya gestionaba parte de las ventas realizadas mediante agencias de viajes y turoperadores, pero no quería asumir una exposición adicional.

Aunque finalmente, fuera del circuito bancario clásico, logró encontrar una solución de la mano de Nuvei Corporation, el episodio había dejado constancia de las dificultades de Plus Ultra para mantener sus servicios bancarios. Pero sobre todo, es un episodio sintomático que deja claro que la SEPI conocía los problemas financieros, de crédito y capacidad operativa que tenía la aerolínea.

La SEPI siguió adelante pese a las alarmas

En una comisión de seguimiento celebrada durante el otoño de ese 2024, la aerolínea llegó a describir su situación como de «práctica exclusión financiera». A estas dificultades se sumaban los problemas económicos que reflejaban las propias cuentas de la compañía. En noviembre de 2024, Plus Ultra comunicó a la SEPI que acumulaba hasta octubre unas pérdidas de explotación, medidas por el EBITDA, de 7,7 millones de euros, ocho millones por debajo de las previsiones de su plan de viabilidad.

Pese a este escenario, la aerolínea planteó nuevas facilidades para devolver las ayudas públicas. En la documentación de seguimiento consta una petición para fraccionar los intereses correspondientes a 2025 y aplazar una cuota de principal prevista para 2026.

Finalmente, una resolución del 4 de marzo de 2025 autorizó el aplazamiento de intereses. La medida quedó condicionada a que Plus Ultra ejecutara una ampliación de capital y desembolsara efectivamente un mínimo de ocho millones de euros antes del 31 de agosto de ese año. Sólo se lograron 2 millones.

Fue en ese momento cuando por fin, la SEPI empezó a perseguir el dinero de un rescate que se había concedido de forma dudosa tras la intermediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Plus Ultra incumplió las condiciones

En octubre de 2025, el organismo público constató que Plus Ultra no había cumplido el requisito de capitalización establecido en la resolución de marzo.

El acta número 37, correspondiente a la reunión del 1 de octubre, recoge expresamente que los ocho millones de euros exigidos no habían sido desembolsados antes de la fecha límite. Por este motivo, los responsables del fondo comunicaron a la aerolínea que debía abonar los intereses cuyo pago había sido aplazado.

La situación volvió a abordarse el 28 de octubre. En esa reunión, Plus Ultra explicó que contemplaba una aportación de dos millones de euros de sus accionistas durante octubre y otro millón adicional en noviembre, cantidades que seguían lejos de los ocho millones exigidos.

Con dos presidentes ya imputados, y antes de la imputación de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, el propio organismo comenzó a finales de octubre de 2025, por fin, a perseguir los intereses y los pagos de una aerolínea que recibió 53 millones de préstamo a modo de rescate cuando no contaba ni siquiera con una flota propia de aviones operativa, y cuyas cuentas ofrecían pérdidas antes de la crisis provocada por la pandemia.