Pedro Sánchez ha prometido este lunes un nuevo impuesto contra los ultrarricos si gana las elecciones generales. Sin embargo, esta medida no es nueva: el Gobierno estableció hace cuatro años un gravamen con el mismo objetivo que puenteó a las comunidades autónomas y que fue un fracaso. El impuesto temporal sobre las grandes fortunas sólo recaudó el 0,25% de todo lo que Hacienda ingresó en 2022, cuando entró en vigor.

Utilizando la crisis inflacionista como justificación, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos diseñó una serie de impuestos temporales contra la banca, la energía y las grandes fortunas. Este último tributo puso en pie de guerra a las comunidades autónomas, ya que se estableció como un espejo del impuesto del patrimonio que gestionan ellas: ingresaría lo que no gravara la tasa autonómica.

Aunque se anunció como un tributo temporal, el Ejecutivo socialista terminó prorrogándolo de manera indefinida. Ante este escenario, las autonomías decidieron rediseñar sus impuestos propios para evitar que el dinero acabara en la Hacienda central, lo que ha doblado la recaudación en los últimos años hasta los 2.500 millones de euros.

El impuesto que diseñó Sánchez fue un fracaso por sí mismo. Durante el primer año en el que se aplicó, el impuesto de las grandes fortunas ingresó apenas 600 millones de euros, lo que representa el 0,25% de los 255.400 millones de euros que ingresó la Agencia Tributaria en 2022.

Presión contra la clase media

La OCDE ha advertido en reiteradas ocasiones que la recaudación de los impuestos del trabajo se encuentran en máximos históricos. La organización internacional estima que la presión fiscal, que mide el peso de los impuestos sobre la economía, ha crecido del 34,4% de 2018 al 36,7% del 2024 (último dato disponible).

La recaudación del Estado español proviene, fundamentalmente, de las clases medias y trabajadoras a través de impuestos sobre el empleo y el consumo. Un análisis del ingeniero Jon González muestra cómo el peso de los impuestos como el IRPF, las cotizaciones sociales o el IVA se ha disparado entre 2018 y 2025. Solo los tributos especiales a la producción y el consumo han disminuido su cuota.

Esta presión ha golpeado de forma desigual, pagando en proporción más las clases medias de España. Especialmente es sangrante la situación entre los trabajadores que se encuentran por encima del salario mínimo interprofesional. Mientras que las personas que cobran 18.000 euros brutos han visto incrementada su recaudación en cuatro puntos porcentuales, los empleados por encima de los 50.000 euros se han incrementado en tres puntos.

Ante este escenario, la recaudación en 2025 ha superado los 325.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,4% con respecto al ejercicio anterior y un 27% más que en 2022.