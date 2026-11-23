El funcionario de la Seguridad Social y ex senador Alfonso Muñoz ha compartido, a través de su perfil de TikTok, varios factores a tener en cuenta a la hora de estimar el dinero que se percibirá en el momento de la jubilación. Muchos españoles mantienen dudas acerca de cuál será el importe final de su pensión de jubilación después de décadas de trabajo.

El funcionario explicó cómo funcionan los complementos y bonificaciones relacionadas con la vida familiar, especialmente los relacionados con la crianza de hijos en mujeres durante su vida laboral. «Tener hijos puede aumentar considerablemente la cuantía de nuestra pensión de jubilación», explica.

El factor que aumenta la cuantía de tu pensión

Muñoz hace referencia en su video al complemento para reducir la brecha de género sobre las pensiones. El experto detalla que el importe de la función de cada individuo puede aumentar en base al número de hijos que haya tenido. Por cada hijo, el Estado eleva la cuantía con 35,90 euros al mes.

Además de esta cuantía, también se añade la bonificación en la cotización por cuidados de hijos. Esta bonificación está destinada a los usuarios que durante un periodo de tiempo dejaron su empleo para dedicarse de manera completa al cuidado de sus hijos. Este complemento cotiza 270 días por hijo, lidiando con el tiempo que estuvieron sin empleo. Es importante tener en cuenta que debe ser entre los 9 meses anteriores al embarazo y los 6 años posteriores.

Existe otra cotización por parto, en la que se cotizan 112 días por cada parto o aborto superior a seis meses y 14 días adicionales en situación de parto múltiple.

Cómo solicitar estas cotizaciones

A la hora de tramitar la jubilación, en el propio formulario de solicitud se debe marcar la casilla específica del complemento y rellenar los datos de tus hijos y del otro progenitor. Si ya se está jubilado, se puede reclamarlo de forma independiente a través del portal de Prestaciones de la Seguridad Social con certificado digital, DNIe o Cl@ve.

Si no se dispone de identificación electrónica, se puede enviar el formulario y la identificación desde el apartado de Trámites sin certificado de la sede electrónica.