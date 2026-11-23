La Liga de Javier Tebas suma y sigue. La gestión del calendario sigue sin contentar a los equipos, que expresan diferentes quejas sobre la toma de decisiones, desde el descanso con la competición europea a la programación menos ventajosa. Este último ejemplo es el que destaca el Espanyol de Barcelona, que ha emitido un comunicado donde denuncian que cinco de los últimos seis partidos del primer equipo se han programado en viernes o lunes.

COMUNICAT OFICIAL | L’#RCDE vol expressar públicament el seu malestar pels horaris dels seus últims partits de @LaLiga. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 23, 2026

Todos los detalles tienen importancia en la máxima competición. La afición tiene más problemas para compaginar su agenda fuera del fin de semana, por lo que se pierde un gran apoyo que es vital en los encuentros. El club tendrá que asumir este handicap ante el Getafe, el Alavés y el RC Celta.

El comunicado del Espanyol contra la Liga de Tebas

El RCD Espanyol de Barcelona quiere expresar públicamente su malestar por los horarios de sus últimos partidos de LaLiga EA Sports.

Cinco de los últimos seis partidos del primer equipo se han programado en viernes o lunes: en viernes ante el Villarreal CF, el Athletic Club y el Deportivo Alavés, y en lunes ante el Getafe CF y el RC Celta. Es una dinámica que se repite y que perjudica directamente al Club y, sobre todo, a nuestra afición.

Los horarios en viernes y lunes dificultan en serio que nuestros aficionados puedan acompañar al equipo en sus compromisos de Liga. Complican la organización de los desplazamientos a campo contrario y condicionan la asistencia de abonados y familias a la RCDE Stadium, ya que les obligan a compatibilizar el fútbol con sus obligaciones laborales y personales en días laborables. Nuestra afición es el principal patrimonio del Club y merece unos horarios que le permitan seguir apoyando al equipo.

Cuando jugamos en casa en días que dificultan la asistencia, el equipo pierde parte esencial de su fuerza: el apoyo de sus gentes. La afición es un factor competitivo, y estos horarios nos lo restan precisamente en los partidos en los que más debería pesar.

Menos asistencia significa menos ingresos de taquilla, restauración y tienda los días de partido, y una peor experiencia para los abonados que han renovado su compromiso con el Club. El impacto también afecta a nuestros patrocinadores.

El RCD Espanyol entiende la complejidad del calendario y la importancia de los derechos audiovisuales para el conjunto del fútbol español. Precisamente por ello, pide un reparto más equilibrado de las franjas horarias entre todos los clubs, de modo que ninguno concentre reiteradamente los días menos favorables. Y, por otra parte, que la asistencia y movilidad de los aficionados sean un criterio real a la hora de fijar los horarios.

La afición es nuestro pilar fundamental y continuaremos llevando a cabo todas las acciones necesarias para su defensa.