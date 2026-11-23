Si un cinéfilo piensa en películas de dinosaurios, automáticamente y casi de forma ineludible, su mente le llevará a las sagas de Jurassic Park y Jurassic World. No es para menos; la cinta original de Steven Spielberg fue un hito tecnológico y un fenómeno de masas que recaudó más de 900 millones de dólares en la cartelera de 1993. Sin embargo, y a pesar de haber seguido siendo una de las propiedades intelectuales más lucrativas de Hollywood, el devenir narrativo de su universo se fue pauperizando con toda una serie de secuelas que jamás alcanzaron la maestría de la original. Pero el pasado verano, la temática jurásica vivió el estreno de una película que bebía del mejor cine familiar de Spielberg y de la ciencia ficción de series como La dimensión desconocida.

Nos referimos, cómo no, a El final de Oak Street, una de las últimas novedades que acaban de aterrizar en el catálogo de HBO Max. Producida por J.J. Abrams y bajo la dirección y guion original de David Robert Mitchell, conocido en la industria por dirigir historias de corte autoral como It Follows o Lo que esconde Silver Lake, el proyecto de Warner Bros. irrumpió en una taquilla estival que venía de éxitos comerciales de la talla de La odisea y Spider-Man: Brand New Day. No obstante, y tras un buen arranque financiero que cumplía con las previsiones del estudio, la cinta sufrió un desplome en su segunda semana de exhibición y finalmente solo logró una taquilla de 122 millones de dólares.

Ahora, lejos de la competitividad del patio de butacas, El final de Oak Street busca una segunda vida en las plataformas apoyándose en su premisa desenfadada y en sus principales estrellas, Anne Hathaway y Ewan McGregor.

¿De qué trata ‘El final de Oak Street’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Después de que un misterioso fenómeno cósmico modifique el vecindario de Oak Street y su entorno suburbano, la familia Platt pronto descubre que su propia supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se orientan en un entorno que ya no reconocen».

Acompañando a Hathaway y McGregor, el elenco se completa con Maisy Stella, Christian Convery, Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne, Bethany Anne Lind, Emily Kuroda y Denitra Isler, entre otros.

El final de Oak Street es un blockbuster comercial que esconde ciertas secuencias un tanto oscuras, como si esta fuese una especie de ejercicio experimental con la temática familiar para jugar a transmitir una atmósfera inquietante. Sin dejar de lado, por otra parte, la colección generosa de criaturas que llevarán a los Platt a un carrusel de situaciones cargadas de tensión, donde el instinto y mantenerse unidos como una familia será la verdadera clave para la supervivencia.

¿Está disponible en alguna otra plataforma?

Aparte de su llegada el pasado 13 de noviembre a HBO Max, El final de Oak Street está disponible bajo suscripción en Movistar Plus (Ficción total) y bajo alquiler o compra en Apple TV, Filmin y Rakuten TV.