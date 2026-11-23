Según recoge el Ministerio de Educación en su página web oficial, en España existen cuatro lenguas cooficiales reconocidas a través de los respectivos Estatutos de Autonomía: el catalán, oficial en Cataluña y las Islas Baleares; el valenciano, en la Comunidad Valenciana; el euskera, en el País Vasco y las zonas vascófonas de Navarra; y el gallego, en Galicia. Además, España ratificó en 2001 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Además de las cuatro lenguas cooficiales reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, existen otras lenguas y modalidades lingüísticas. Según recoge el Ministerio de Educación, algunos documentos oficiales reconocen la cooficialidad del aranés en Arán, Cataluña, mientras que otras lenguas regionales o minoritarias disfrutan de medidas específicas de protección y promoción. Es el caso del aragonés y el catalán en Aragón, donde se fomenta su recuperación; del bable o asturiano, que recibe medidas de protección y promoción en el Principado de Asturias; y del gallego, cuyo respeto y protección se contemplan en las zonas occidentales de León, especialmente en El Bierzo, y en Sanabria, Zamora. Asimismo, el silbo gomero está reconocido como patrimonio etnográfico de Canarias, cuya preservación y promoción se fomentan en la isla de La Gomera.

La opinión de un gallego sobre Cataluña

La cuenta @paliqueypiquepodcast, un pódcast centrado en contenidos de humor, ha publicado en TikTok una entrevista a un hombre procedente de Galicia. Durante la conversación, el protagonista ha relatado su experiencia en Barcelona y las dificultades lingüísticas que asegura haber encontrado.

Desde el comienzo del vídeo, el entrevistado deja entrever su malestar ante el hecho de que una persona que no habla catalán pueda encontrarse con dificultades para comunicarse en castellano. «Nosotros, en Galicia, cuando una persona llega no le hablamos en gallego si no sabe hablar gallego. Sabemos hablar castellano y vamos a hablar en castellano, no habría ningún problema», afirma.

El hombre explica que, desde su punto de vista, en Galicia existe la voluntad de «abrazar un poco a la gente que viene de afuera», evitando imponerles una lengua que no conocen. Para ilustrar su experiencia en Cataluña, relata una situación que le ha resultado especialmente incómoda: «cuando tú llegas a una entrevista de trabajo o a una reunión, es un poco chocante escucharlo todo en catalán y que no se inmuten».

La postura del entrevistado es clara. Considera que «simplemente es un tema de educación y es algo que nos impactó a todos los que estábamos en la reunión. No generalizo, pero fue bastante feo. A mí no se me ocurriría hacerlo». Asimismo, insiste en que no tiene ningún problema con los catalanes ni con su lengua cooficial, aunque cree que determinadas actitudes pueden resultar poco respetuosas con quienes no dominan el idioma. «Hay que abrazar a la gente que viene de fuera y no imponerles algo que no saben», concluye.

Usos lingüísticos en Cataluña

La Generalitat publica cada cinco años una encuesta sobre los usos lingüísticos en Cataluña. Según los resultados correspondientes a 2023, el 32,6% de la población de 15 años o más tiene el catalán como única lengua habitual, frente al 46,5% que utiliza exclusivamente el castellano. Ambos porcentajes han disminuido respecto al estudio anterior, realizado en 2018, cuando el catalán alcanzaba el 36,1% y el castellano, el 48,6%. Por el contrario, ha aumentado la proporción de ciudadanos que utilizan habitualmente ambos idiomas, que ha pasado del 7,4% al 9,4%.

Traducidos a cifras absolutas, los datos indican que en 2023 un total de 2.211.100 personas de 15 años o más utilizaban únicamente el catalán como lengua habitual, 94.000 menos que en 2018. Por su parte, 630.500 personas empleaban tanto el catalán como el castellano, lo que supone un incremento de 162.300. El castellano era la única lengua habitual de 3.153.100 ciudadanos, 48.600 más que en la anterior encuesta. El Departamento de Política Lingüística destaca que el catalán ha ganado alrededor de 117.000 hablantes en un contexto de crecimiento demográfico, marcado por un aumento moderado de la población nacida en Cataluña y un descenso de la procedente del resto de España.

Otro de los datos destacados es el porcentaje de población que entiende el catalán. En concreto, el 93,4% de los ciudadanos de 15 años o más afirma entenderlo, un punto porcentual menos que en 2018. En cuanto a la capacidad para hablarlo, la cifra se sitúa en el 80,4%, frente al 81,2% registrado en la encuesta anterior. Por otro lado, el 65,6% de la población sabe escribirlo, una proporción ligeramente superior al 65,3% de hace cinco años.

El nivel de conocimiento del catalán también presenta diferencias significativas según el lugar de nacimiento. Entre las personas nacidas en Cataluña, el 99,7% entiende el idioma, el 97,8% lo habla y el 97,5% es capaz de leerlo. En cuanto a la escritura, el porcentaje alcanza el 87,5%. Entre quienes han nacido en el resto de España, las cifras son inferiores: el 91,4% comprende el catalán, el 63,1% lo habla, el 71% puede leerlo y el 32,6% sabe escribirlo. Por último, entre la población extranjera, el 79,6% entiende la lengua, el 50,5% la habla, el 61,2% sabe leerla y el 35,4% puede escribirla.