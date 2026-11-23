Hoy, la provincia de Barcelona se presenta con un cielo mayormente poco nuboso, aunque por la tarde se incrementarán las nubes altas. Las temperaturas descenderán ligeramente y se esperan heladas en las cotas más elevadas de los Pirineos. Un viento suave a moderado recorrerá la región. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de noviembre

Barcelona: soleado y agradable con leve brisa

El cielo se despereza lentamente sobre Barcelona, dejando entrever una jornada limpia y soleada. Con una temperatura mínima de 11 grados al amanecer, el sol hará su aparición a las 07:49, prometiendo calentar el ambiente hasta alcanzar un agradable 18 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad se sentirá intensa, creando esa atmósfera pesada que, aunque refrescante, puede hacer que nos sintamos un poco acalorados.

A medida que avanza el día, el viento soplará suavemente desde el noreste, a unos 5 km/h, proporcionando solo un leve susurro en el aire. Con un cielo mayormente despejado, las posibilidades de lluvia son prácticamente nulas tanto en la mañana como en la tarde-noche. Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, acercándose al pico del día y el sol se despedirá a las 17:25, dejando tras de sí una jornada que invita a disfrutar del aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes densas y viento fresco

Un día en L’ Hospitalet de Llobregat comienza con un aire peculiar, fresco y lleno de movimiento, anticipando una jornada de inestabilidad. Nubes densas cubren el cielo, mientras el viento sopla del noreste, agitando las ramas de los árboles y dejando entrever lo que está por venir.

A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 12 grados, pero por la tarde el ambiente probablemente se tornará más cálido, alcanzando hasta 19 grados. Sin embargo, las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, añadiendo una sensación de frío. La elevada humedad cercana al 90% puede hacer que el día se sienta más pesado, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Agradable jornada de sol y viento en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondan los 12 grados. La sensación térmica se mantendrá similar, lo que hará que el ambiente resulte agradable por la mañana. Con una humedad baja del 50%, no se espera lluvia a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, el viento soplará de manera suave desde el este, alcanzando una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h.

Por la tarde, el sol seguirá brillando, con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados. A pesar de la ligera subida, el ambiente se sentirá algo pesado por la humedad que irá en aumento. La jornada promete ser agradable y luminosa, con unas 9 horas y 36 minutos de luz para disfrutar antes de la puesta del sol a las 17:25.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

Las condiciones se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros, conservando temperaturas agradables. La sensación térmica no variará mucho, manteniéndose templada y sin previsión de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado.

Esta jornada es perfecta para dar un paseo, disfrutar de un café en la terraza o simplemente aprovechar el aire libre. Un buen día para salir y realizar las actividades diarias con comodidad, sin preocupaciones por el tiempo.