El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha diversificado sus opciones profesionales tras su salida del Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021, está siendo blanco de críticas por parte de una de las periodistas más reputadas de México, Blanche Petrich. Con más de 50 años de experiencia, la veterana periodista ha utilizado sus redes sociales para denunciar los despidos de periodistas y colaboradores «al más puro estilo neoliberal» y lo que tacha de «abusos laborales» y «pagos sin saldar» en el Diario Red América Latina, que es una extensión del Canal Red que fundó y dirige en España Pablo Iglesias.

Precisamente, Canal Red se fundó en España tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y su anuncio posterior de abandono de la primera línea de la política, en 2021. El ex vicepresidente y anterior líder de Podemos compatibilizó sus tareas en los medios de comunicación con el lanzamiento de la Taberna Garibaldi, un bar y espacio cultural que también ha recibido críticas y denuncias públicas recientemente, por parte de la sección sindical de la CNT que hablan también de «abuso laboral» y «trato vejatorio».

La periodista Blanche Petrich relata en su muro de la red social X que ahora hace un año Pablo Iglesias fundó en México el Diario Red América Latina, en el que, a golpe de «jornadas de más de 12 horas», recientemente han empezado los despidos, los recortes de programación y el cambio de rol, de periodista y conductora de uno de sus fichajes periodísticos a mero rol «burocrático», para practicar un «periodismo vertical».

Hace poco, sin explicación, Iglesias , canceló el noticiero, redujo el rol de Daniela, directora y conductora de Sinsonte, a un trabajo burocrático. Despidieron a Arturo al mejor estilo de las empresas neoliberales. — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

La periodista mexicana añade que Pablo Iglesias se ha pegado «un tiro en el pie», a su juicio, con los últimos movimientos realizados en el Diario Red América Latina y ha interpelado a Iglesias con estas palabras: «¿Es así como se quiere conducir un medio que propone combatir la desinformación en la era trumpista?» Y es que esa era la impronta del medio televisivo fundado por Pablo Iglesias. Su divisa es «El periodismo crítico de América Latina. Aquí sí nos vamos a atrever».