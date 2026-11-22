Ferrari no aguanta más. Ha dicho basta. La carrera de este domingo en el Gran Premio de Las Vegas ha sido la gota que ha colmado el vaso de la cúpula de Maranello, especialmente del jefe de equipo, Fred Vasseur, que se ha expresado en unos términos muy duros hacia sus pilotos tras la prueba. El francés avisó claramente de que la escudería estudiará tomar medidas disciplinarias contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Una advertencia que, curiosamente, coincide con el brillante octavo puesto de Carlos Sainz con Williams. Es imposible que no se tiren de los pelos por haber perdido a semejante hombre de equipo. Así hablaba Vasseur de las expectativas de la escudería cuando fichó a Hamilton a principios de 2024: «Cuando lo hicimos no pensábamos que pasaría algo así».

Esa fue una de las muchas reflexiones que entonó ante los medios en Las Vegas, pero antes, justo al término de la carrera, se dirigió a Leclerc por radio para ordenarle acudir a su despacho inmediatamente después de bajarse del monoplaza: «Quiero que vengas a hablar conmigo antes de nada». Este domingo, tanto el monegasco como Hamilton fueron sancionados con diez segundos por la FIA.

En el caso del británico, el castigo se debió a un adelantamiento a Lando Norris por fuera de los límites de pista, con Leclerc involucrado, de ahí que apretase a fondo y no devolviera posición. La del monegasco fue más grave, pues chocó por detrás contra su compañero cuando marchaba sexto y él séptimo (acabaron 7º y 10º).

Todo ello llevó por el camino de la amargura a un Vasseur que no dejó títere con cabeza: «Vamos a tomar decisiones. También consideramos multar o medidas disciplinarias. Es inaceptable poner este esfuerzo y recursos para que pasen cosas así. Me tenéis que creer. Es muy difícil aceptar esto. Todos estamos molestos. Tomaremos medidas».

Lo sorprendente del asunto es que, salvo hecatombe, Ferrari ya no perderá la segunda plaza de constructores. Es decir, lo único por lo que lucha es porque alguno de sus dos pilotos asalte la segunda posición en la tabla por detrás del campeón Kimi Antonelli. Algo que, a falta de Qatar y Abu Dabi, parece una quimera (Max Verstappen saca 37 puntos a Hamilton, que es tercero).

El foco de Vasseur está en Leclerc, que es sexto con 250 puntos con el segundo coche más constante del Mundial de Fórmula 1 2026. «Le dijimos que no pasase porque se lo devolverían, pero cometió un fallo que ha dañado al equipo y es inaceptable», comentó su jefe sobre ese incidente con Hamilton, sobre el que habló el monegasco.

«No es aceptable. No creo que tengamos que discutir algo con Lewis. Le diré mi punto de vista, pero tengo 10 segundos de sanción. Dentro del coche quizá era demasiado, pero ha tenido muchas consecuencias», comentó Leclerc. Hamilton, que aseguró que habría dejado pasar a Norris sin problemas si se lo hubieran comunicado, fue más apaciguador: «Ferrari tiene que decidir. Yo hice todo lo posible, hablando de todo y más. Es difícil, así que sólo puedo dar todo. Con suerte, quizá se resuelva todo eventualmente».