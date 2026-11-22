Alcaraz acaba de terminar su rueda de prensa y, claro, el tránsito de periodistas se eleva exponencialmente en las tripas del Inalpi Arena. Unos que van, otros que vienen… Para cuando la prensa española regresa al centro de trabajo, un nuevo y peludo compañero copa la atención. Gorm, un pastor belga malinois de dos años, se posa sobre dos patas para asomar su oscuro y olfateador hocico por encima del mostrador.

Va acompañado de dos carabinieri que le llaman al orden para que continúe su trabajo, en el que lleva cotizados un año y medio de sus dos años de vida, pero Gorm decide tomarse un descanso para recibir manos y carantoñas. Es un perro policía antiexplosivos cuya misión es realizar servicios de rastreo y revisión en las instalaciones del Inalpi Arena antes y durante los partidos para garantizar la seguridad de los tenistas y del público.

Su jornada empieza horas antes de que los tenistas empuñen las raquetas y se abran las puertas del Inalpi Arena. Junto a su guía, realiza lo que en Italia llaman operaciones de bonifica (saneamiento y rastreo preventivo) en gradas, vestuarios, pasillos y zonas VIP. «Ha encontrado más de un explosivo, pero no aquí, tranquilos», dice Pietro, guía de Gorm, a OKDIARIO.

«Tranquilli», para ser exactos. Gorm, de porte atlético y naturaleza inquieta, se pasea por el Inalpi Arena con libre acceso. Su acreditación, personalizada para él, es universal para todas las zonas del pabellón. Faltaría más. Cuando Gorm recibe las últimas caricias, la televisión acapara todos sus receptores sensoriales. Krawietz y Puetz juegan su partido de dobles contra Arribage y Olivetti y Gorm no aparta la mirada.

«Se distrae cuando ve la pelota de tenis. Cuando ve a los tenistas de cerca, quiere ir a por la pelota», asegura Pietro. A sus dos años y currando desde los seis meses… ¿Quién no querría jugar un rato? Gorm sale de su trance tenístico cuando alguien se cruza en su campo de visión, a quien olisquea rápidamente y de vuelta a la pantalla. Pietro le da la señal y Gorm se pone el mono de trabajo y repasa todas las taquillas de prensa.

Nada, ni explosivos ni pelotas para jugar. Su gozo en un pozo. Cuando el tenis echa el telón en Turín, Gorm no se va muy lejos, pues también vigila el Estadio Olímpico del Torino, situado a unos metros del Inalpi Arena. Asimismo, se deja ver en el aeropuerto turinés y la estación Porta Nuova, la principal arteria ferroviaria de la ciudad.