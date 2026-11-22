El revés de Medvedev se marcha fuera y fumata blanca rodea el Inalpi Arena. Habemus final. Finalissima, que dicen en Turín. Zverev rindió (7-6, 7-6) al ruso y se cita en la final de las ATP Finals contra un Alcaraz que remontó de manera épica (3-6, 6-3, 7-6) a Shelton. Así tendrá las cosas, Turín tendrá la mejor final posible del tenis en este momento. El número uno y el número tres del mundo, toda vez que Sinner, el dos, deshoja la margarita para decidir si pasa por el quirófano.

El cara a cara histórico sonríe por la mínima al murciano (7-6), una igualdad milimétrica que se traslada al análisis por superficies. Mientras Alcaraz ha impuesto su creatividad y variantes en escenarios de máxima exigencia, como en su épica semifinal en cinco sets del último Abierto de Australia o la final de Roland Garros 2024, Zverev conserva una ligera ventaja sobre pista dura (5-4) y conoce bien lo que es doblegar al español bajo techo, tal como hizo en este mismo torneo hace dos ediciones.

A qué hora es el Alcaraz – Zverev: horario de las semifinales de las ATP Finals

El duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev es el plato fuerte y último de las ATP Finals. El español y el alemán se verán las caras no antes de las 18:00 horas de la península española. No hay turno de noche al disputarse dos partidos. La mencionada final individual y la de dobles, que se disputará tres horas antes, a las 15:00 de la tarde.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Zverev de las ATP Finals en directo gratis y por TV

El tenista de El Palmar se mide a Zverev todavía con molestias físicas. El encuentro ante Flavio Cobolli apenas exigió, pero el de Shelton sí obligó a Carlos Alcaraz a realizar más esfuerzos físicos. No obstante, el murciano supo reconducir la situación y remontó de manera épica. El partido entre Carlos Alcaraz y Zverev, al igual que el torneo en su totalidad, se podrá ver en directo en España por televisión y online a través de Movistar+.

Dónde escuchar por radio el partido entre Alcaraz y Zverev de las ATP Finals 2026

Para aquellos seguidores del tenis y de Carlos Alcaraz que quieran seguir el partido de semifinales de las ATP Finals ante Zverev, también podrán hacerlo por la radio. Emisoras como COPE, SER, RNE o Radio Marca conectarán con la última hora del partido. En OKDIARIO cuentas con una cobertura completa del torneo, con las mejores crónicas y reportajes desde Turín, directos de los partidos y todo lo que suceda en las ATP Finals.