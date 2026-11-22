Con la llegada del frío se vuelve parte del día tener que lidiar con los cristales del coche empañados durante las primeras horas de la mañana. Este empañado compromete la visibilidad y retrasa la rutina de cualquier conductor.

Esta acción se produce debido al choque térmico entre el aire caliente del interior y la superficie fría del cristal. El aire dentro del habitáculo retiene la humedad procedente de la respiración de los ocupantes, la ropa mojada o las filtraciones en el suelo. Cuando este vapor entra en contacto con el cristal enfriado por la temperatura exterior, se transforma inmediatamente en gotitas.

Desempañar los cristales del coche

Para desempañar y evitar el vaho en invierno, el botón principal que debes activar es el de desempañado delantero (símbolo de un parabrisas curvo con líneas onduladas o flechas hacia arriba), combinado con el aire acondicionado (A/C) en temperatura templada o caliente y la entrada de aire exterior desactivando la recirculación.

El botón de desempañado delantero dirige el flujo de aire directamente hacia el parabrisas y suele subir la potencia del ventilador para secar el cristal más rápido. Para la luneta trasera, se puede utilizar el botón específico de la luna trasera con líneas horizontales onduladas.

El compresor del A/C retira la humedad del aire incluso en invierno. Combinarlo con temperatura templada o caliente ayuda a acelerar la evaporación del vaho. Es necesario también evitar la recirculación del aire, con el fin de que entre aire del exterior más seco y no se acumule la humedad de tu respiración dentro del habitáculo.

Prevención del empañado

Para la prevención de este fenómeno se recomiendan una serie de prácticas. Lo más importante es limpiar los cristales por dentro cada pocas semanas. De este modo, con la ayuda de un limpiacritales con un paño de microfibra limpio, la suciedad y el humo crean una película donde se condensa el agua. Revisar el filtro de pole también es importante. En caso de estar sucio u obstruido, el flujo de aire pierde fuerza y el coche retiene más humedad. Se puede usar un producto antivaho absorbente de humedad y evitar dejar objetos mojados.