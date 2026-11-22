La lana es uno de los tejidos más utilizados durante los meses de otoño e invierno, ya que ofrece calidez, suavidad y comodidad. Sin embargo, también es un material muy delicado que requiere unos cuidados específicos para mantener intactas su textura, elasticidad y fibras naturales. El uso de agua demasiado caliente o productos de limpieza agresivos puede provocar el encogimiento, la aparición de pequeñas bolitas, la pérdida de suavidad y las deformaciones en las mangas, el cuello o el cuerpo.

Para eliminar las bolitas que se forman en la superficie, la firma danesa de moda Arket recomienda utilizar un peine especial para este tejido y pasarlo con cuidado para no deteriorar las fibras. Es fundamental hacerlo con suavidad, sin ejercer demasiada presión. Además, conviene dejar que se aireen después de cada uso para que recuperen su frescura.

Cómo cuidar los jerséis de lana

Cuando llegue el momento de lavar los jerséis de lana, conviene evitar la limpieza en seco, ya que que algunos productos químicos pueden resultar demasiado agresivos para las fibras naturales. Los expertos recomiendan el lavado a mano, prescindiendo de la lejía y el suavizante. Si aparece una mancha, lo mejor es intentar limpiarla de inmediato con un paño húmedo y un poco de detergente específico para lana. Se debe hacer con movimientos suaves y sin frotar, ya que la fricción puede hacer que la suciedad penetre todavía más en las fibras y resulte más difícil eliminarla.

Lavado a mano

Si decides lavar el jersey de lana a mano, empieza llenando un recipiente amplio con agua tibia, a una temperatura aproximada de 30 °C. Es fundamental no utilizar agua demasiado caliente, porque puede provocar que el tejido encoja y pierda su forma original.

A continuación, añade una pequeña cantidad de detergente suave, preferiblemente formulado específicamente para este tejido. Luego, deja el jersey en remojo durante unos 10 o 15 minutos. Durante este tiempo, evita frotarlo o retorcerlo porque estos movimientos pueden alterar la estructura de las fibras y hacer que la lana se apelmace.

Una vez transcurrido el tiempo, retira el agua jabonosa y llena de nuevo el recipiente con agua limpia. Aclara la prenda con delicadeza y, si todavía quedan residuos, repite el proceso tantas veces como sea necesario hasta que el agua salga completamente limpia.

Lavado a máquina

Aunque el lavado a mano es una de las opciones más recomendables, algunas prendas de lana se pueden lavar en la lavadora. En este caso, es recomendable utilizar una bolsa de malla para proteger el tejido de los movimientos y la fricción que se producen durante el ciclo de lavado.

Por otro lado, utiliza un detergente suave y específico para lana, evitando añadir suavizante, ya que puede dejar una película sobre las fibras y reducir su capacidad natural para absorber la humedad. Antes de introducir la prenda en el tambor, dale la vuelta para proteger la parte exterior y minimizar la aparición de bolitas. Después, selecciona un programa para prendas delicadas, con una temperatura máxima de 30 °C o inferior, y un centrifugado suave.

Secado

Después del lavado, la lana es especialmente delicada cuando está mojada, por lo que retorcer o escurrir el jersey puede hacer que pierda su forma. Un truco sencillo consiste en extender una toalla limpia y seca, colocar encima la prenda y enrollarla con cuidado. De esta manera, la toalla absorbe buena parte de la humedad sin ejercer demasiada presión sobre el tejido.

A continuación, coloca la prenda sobre otra toalla y coloca las mangas, los bordes y el cuello en su sitio. Evita colgarla en una percha, porque el peso del agua puede hacer que se dé de sí. Asimismo, procura secarla en un espacio bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de radiadores, estufas u otras fuentes de calor.

Antes de guardar los jerséis durante varios meses, asegúrate de que están completamente limpios y secos. Esto es fundamental porque los restos de suciedad y sudor pueden atraer a las polillas. A la hora de organizar las prendas de lana, es preferible doblarlas en lugar de colgarlas en perchas. De esta manera, evitarás que el peso del propio tejido provoque deformaciones o que las mangas y los hombros se estiren con el paso del tiempo.

La firma danesa de moda Arket recomienda introducir cada prenda en una bolsa de almacenamiento al vacío junto con una pequeña bolsita de algodón que contenga bolas de madera de cedro. Este material se utiliza como repelente natural de polillas. Eso sí, evita que las bolas entren en contacto directo con la lana, ya que pueden desprender aceites y dejar manchas sobre el tejido.

Finalmente, cuando vuelvas a sacar los jerséis de lana en otoño, utiliza un vaporizador para devolverles su forma, suavizar las fibras y eliminar las arrugas que hayan podido aparecer durante el almacenamiento.