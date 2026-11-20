Vuelve el Mundial de MotoGP con la celebración del Gran Premio de Portugal, que tendrá lugar entre este viernes 20 de noviembre y el domingo 22 de noviembre en el Autódromo Internacional do Algarve, situado en la localidad de Portimao. Marc Márquez, que saca 60 puntos a Jorge Martín y 74 a Marco Bezzecchi, con 74 por disputarse, podría salir incluso campeón a la carrera del domingo si vence al sprint durante el sábado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el horario y dónde ver por televisión el Gran Premio de Portugal de MotoGP.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Portugal: todos los horarios por días

Viernes 20 de noviembre

Este viernes 20 de noviembre arrancará la actividad en este GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2026, con la celebración de los primeros entrenamientos libres, donde Marc Márquez cogerá sensaciones antes de asaltar el título en la jornada del sábado.

FP1 Moto 3 – 10:00 – 10:35 horas.

FP1 Moto 2 – 10:50 – 11:30 horas.

FP1 MotoGP – 11:45 – 12:30 horas.

Moto3 Practice – 14:15 – 14:50 horas.

Moto2 Practice – 15:05 – 15:45 horas.

MotoGP Practice – 16:00 – 17:00 horas.

Sábado 21 de noviembre

El sábado 21 de noviembre puede ser un día histórico para Marc Márquez y, primero, todos los pilotos tendrán que afrontar la última sesión de libres. Después llegará la clasificación y la carrera al sprint en la que Márquez puede ser campeón si sale vencedor. Ser segundo siempre le valdría si Jorge Martín es tercero o más.

FP2 Moto3 – 9:40 – 10:10 horas.

FP2 Moto2 – 10:25 – 10:55 horas.

FP2 MotoGP – 11:10 – 11:40 horas.

Q1 MotoGP – 11:50 – 12:05 horas – Q2 MotoGP – 12:15 – 12:30 horas.

Q1 Moto3 – 13:45 – 14:00 horas – Q2 Moto3 – 14:10 – 14:25 horas.

Q1 Moto2 – 14:40 – 14:55 horas – Q2 Moto2 – 15:05 – 15:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Portugal – 16:00 – 16:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 22 de noviembre

El colofón final llegará el domingo 22 de noviembre en este GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2026, al que incluso Marc Márquez podría llegar como campeón. En caso contrario, le valdría con perder hasta 23 puntos con Jorge Martín. La carrera del Autódromo Internacional do Algarve de la categoría reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se darán 25 vueltas al trazado.

Carrera de Moto2 – 12:00 horas. 21 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Portugal – 14:00 horas. 25 vueltas.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 19 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Portugal de MotoGP 2026 online en vivo gratis

DAZN es el operador que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra durante el Mundial de MotoGP 2026. Esto significa que los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones y las carreras del GP de Portugal en el Autódromo Internacional do Algarve se van a poder ver en directo por televisión a través del canal que DAZN tiene destinado a las motos. Los clientes podrán descargarse la aplicación de esta plataforma para disfrutar de todo lo que suceda en el en vivo, online y en streaming. Recordamos que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en nuestro país.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo cada día en este frenético GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2026. También vamos a publicar la crónica de cada prueba que se celebre en el Autódromo Internacional do Algarve y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Portugal de MotoGP

Todos aquellos aficionados a la velocidad y a la adrenalina que están siguiendo el Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el GP de Portugal deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Autódromo Internacional do Algarve para narrar todo lo que esté sucediendo en el país luso.

Circuito del GP de Portugal de MotoGP

El Autódromo Internacional do Algarve, ubicado en Portimao, será el escenario donde se dispute este apasionante GP de Portugal que corresponde a la vigesimoprimera jornada del Mundial de MotoGP 2026. Se trata de un recinto que se inauguró en 2008 y es uno de los favoritos de los seguidores de este deporte. En total tiene 4,59 kilómetros y el ancho de pista es de 18 metros. Su recta más larga es de 970 metros y tiene 9 curvas a la derecha y otras seis de izquierda. Pedro Acosta firmó la vuelta más rápida en carrera en 2025 al detener el cronómetro en 1:38:237.