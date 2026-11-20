Fernando Alonso aprovecha cualquier mínima oportunidad donde el ‘factor piloto’ puede ser importante en la Fórmula 1. El viernes de Las Vegas ha estado protagonizado por el caos, con una lluvia intensa que ha provocado que ningún piloto haya marcado tiempo en Libres 1. En la segunda sesión, el asturiano ha conseguido quedar décimo, aunque advierte que es una cifra muy condicionada: «Lo de hoy no ha sido muy útil, la verdad. Creo que no ha sido una jornada muy representativa».

Aston Martin sigue sufriendo con su motor y Honda ya dejó claro que el AMR26 sería su conejillo de Indias para 2027. En la entrevista para el canal oficial de la Fórmula 1, el bicampeón del mundo deja claro que sin una unidad de potencia competitiva siguen sin opciones: «La mitad de la parrilla no ha completado ninguna vuelta, y por eso estamos un poco más arriba. Pero la potencia sigue siendo muy importante aquí».

El coche de Alonso es muy dependiente del circuito. En ese sentido, el asturiano destaca que las expectativas no deberían ser muy altas de cara a este fin de semana: «Hay muchas rectas y, aunque la pista esté mojada, no es como en Brasil, donde hay rectas curvadas en las que no puedes ir a fondo. Aquí sigues yendo a fondo en las rectas, así que creo que hoy nuestra desventaja ha sido bastante grande».

La lluvia siempre supone una oportunidad para los pilotos del fondo de la parrilla, aunque para que sea efectiva debe mantenerse hasta el domingo. El bicampeón del mundo espera aprovechar al máximo la última sesión de entrenamiento del sábado: «Tenemos una hora e intentaremos aprender un poco sobre los neumáticos, comprobar si la degradación es alta o baja y, sobre todo, ver cómo les afecta el graining después de la lluvia de hoy».

Alonso saldrá de dudas en los Libres 3 de Las Vegas

La información es oro en la Fórmula 1. El asturiano quiere estar preparado para el momento de la verdad, aunque advierte que ni siquiera una gran clasificación debería aumentar las expectativas: «La clasificación tampoco será demasiado representativa porque, en la primera vuelta de la carrera, probablemente perderemos la mayoría de las posiciones de todas formas. Así que creo que tenemos que centrarnos en los neumáticos».